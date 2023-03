Policías municipales no podrán acercarse a antro del Centro

Elementos de la Secretaría de Seguridad municipal, no podrán acercarse al antro ubicado en la calle Independencia en el Centro Histórico, aseguró padre Manuel Gil Galarza, presidente de la asociación “Juntos Somos Más”.

Luego de que la semana pasada Pedro Calvillo García, gerente del establecimiento denominado “Pócimas” ubicado en la calle Independencia denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que durante todo este año ha recibido hostigamiento de la policía municipal, señaló que este fin de semana se repitió el hecho, por lo que ahora recurrió a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Al respecto, el presidente de la asociación “Juntos Somos Más” indicó que la CEEAV aprobó medidas de protección para que Calvillo García no sea molestado en su persona por la policía municipal ni haya presencia en el establecimiento a menos que ocurra una situación que lo amerite.

Mayra Tristán | El Sol de San Luis

Insistió en que la presencia policiaca se ha tomado como un acto de discriminación y homofobia por los dichos de los propios policías, y porque la vigilancia es recurrente a pesar de que en otros puntos de la ciudad ocurren hechos delictivos que sí requieren la presencia de los uniformados, y que hay cantinas que operan de forma irregular sin que se les moleste.

Respecto a las declaraciones del Director de Comercio en cuanto a que no se trata de actos de hostigamiento contra este negocio en particular sino que es debido a irregularidades y peleas que se han presentado, Gil Galarza señaló que si se trata de anomalías en materia reglamentaria, debe acudir personal de Comercio y no de la policía.