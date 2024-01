Policías municipales deben dar certeza de seguridad a ciudadanos: diputado

Luego de que fueran detectados individuos que se hacían pasar por policías en corporaciones municipales, el legislador Rubén Guajardo Barrera, señaló que se debe garantizar la seguridad a los ciudadanos con la aplicación de exámenes de control y confianza, entre otras medidas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana general Guzmar Ángel González Castillo, informó que se detectó a 58 personas usurpando funciones en comandancias municipales, por lo que el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, dijo que “de una forma preventiva podemos analizar nuestro estado de fuerza, quiénes realmente sí están cumpliendo con los requisitos indispensables, los más básicos para poder ejercer su trabajo como policía municipal”.

“El Secretario de Seguridad Pública hace este llamado de este registro de policías que no cuentan con la capacidad y con los argumentos correctos para poder desempeñar este trabajo, es importante aplicar los exámenes de control y confianza y a partir de ahí, diagnosticar y que den las bajas en la Comisión de Orden y Justicia de las diferentes comisiones municipales”.

El legislador Guajardo Barrera añadió que “entre los grandes retos, se encuentra la certificación y la capacitación. De forma preventiva podemos analizar si no se aprueba un examen de control y confianza, lo que pasará es que se dar la baja y esto ayuda a tomar decisiones y no tener elementos que no cumplan los requisitos para desempeñar su trabajo”.

Puntualizó que “la policía municipal es la que tiene la proximidad más cercana con la ciudadanía. Los recursos son limitados y debe haber coordinación entre las fuerzas municipales, estatales y la federación, pero sí es importante que en el municipio donde la gente tiene la proximidad, donde el problema se vive día con día, deban estar aplicando los exámenes de control y confianza y también la certificación única policial para tener las condiciones correctas y óptimas de una fuerza de Estado”.