Policía Municipal trabaja con normalidad

El alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos pidió a la ciudadanía mantenerse alerta pero no alarmarse en el tema sanitario mientras que, en materia de seguridad, aseguró que la Policía Municipal sigue operando pese a la falta de equipo; dijo no tener información sobre discrepancias entre sus elementos.

Aunque la víspera el fiscal se refirió a que existen problemas entre elementos municipales al abordar el tema del reciente homicidio de un agente, el jefe de la comuna aseguró no estar enterado.

“El Fiscal siempre tiene más información que nosotros, él es el responsable de la investigación; a mí no me ha reportado condición de ese tipo. Yo no tengo esa información para compartirla”, reiteró.

Comentó que la corporación municipal ha dado resultados en lo que va de la administración. “ordenamos de manera diferente a la policía”, sostuvo y recordó que le fue entregada sin equipo, parte del cual se ha rehabilitado.

Habló también de la coordinación con corporaciones de otros niveles de gobierno, y destacó los operativos que se realizan en conjunto, como lo es “San Luis Seguro” y “Frontera”, éste último el más reciente. “Hay disposición y colaboración entre los tres niveles de gobierno”, aseveró.

Por otra parte, con respecto a las medidas sanitarias al interior de las oficinas municipales, resaltó que se mantienen y hay monitoreo de la planta laboral. De hecho, dijo, ya se cuenta con pruebas de Covid para aplicarlas.

Relató que se mantienen a la expectativa de cualquier síntoma que brote en cualquier trabajador y aplicar los protocolos correspondientes.