Poca participación en revocación de mandato es un mensaje de que la gente no estaba de acuerdo: empresario

La poca participación ciudadana en la consulta para la Revocación de Mandato, el que tanta gente haya optado por no ejercer su derecho al voto, es un claro mensaje de que la sociedad no estaba de acuerdo con este ejercicio, ni con muchas otras decisiones que ha tomado el Gobierno Federal.

Así lo consideró el presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP), Héctor D'Argence Villegas, quien manifestó que, fue un desperdicio de recurso, el erogar muchos millones de pesos en un ejercicio que "no tenía caso ni razón de ser", para empezar, porque nunca fue convocado por la población o por el INE, sino más bien, se hizo a petición del presidente de la República Mexicana, pese a que hay otras prioridades qué atender en el país, como la falta de desarrollo económico, el cero crecimiento y el incremento en la pobreza, las deficiencias en el sistema de salud, la educación, entre otros.

En ese sentido, también opinó que esta consulta tan sólo fue una cortina de humo para desviar la atención todo lo grave que está sucediendo en el país, además del hecho de que se está atentando contra el INE. En ese sentido, dijo que muy seguramente en la Mañanera, el presidente culpará al INE por el fracaso de la revocación de mandato, alegando que no hubo suficiente promoción.

"Lo que le interesa al presidente es desaparecer al INE, y tener en control total de éste, de cara a las elecciones de 2024. Lo que le interesa es destruir la división de poderes, y lo vimos con el tema de la reforma eléctrica. Son situaciones que están poniendo en riesgo nuestra democracia y libertad", expresó.

Finalmente, comentó que como organismo empresarial se opusieron a la revocación de mandato, y por lo mismo exhortaron a los empresarios a no acudir a votar; sin embargo, aunque al interior de los centros de trabajo no promovieron este ejercicio, tampoco hubo interés de los colaboradores por salir a ejercer su voto.

"No promovidos este ejercicio porque no estábamos de acuerdo, pero a parte a los trabajadores les interesa más que haya seguridad que haya paz social, que su salario sea mejor para satisfacer las necesidades de su casa y que la inflación ya no siga elevándose, porque eso perjudica su poder adquisitivo", agregó.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí