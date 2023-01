Poca afluencia en centros de vacunación vs Covid-19

Potosinos acuden al proceso de vacunación que realiza la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, que actualmente suministra la vacuna de SinoVac.

Aunque ya no son las grandes filas, ni las grandes concentraciones de gente en espera de la dosis que los aleja de padecer con mayor fuerza el Coronavirus, sigue habiendo interesados en este procedimiento.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En la clínica de salud Juan H. Sánchez, localizada en pleno corazón del Centro Histórico potosino, se observa una pequeña fila de hombres y mujeres mayores de 18 años con cubrebocas, guardando la sana distancia.

En esta ocasión se aplica la vacunación contra covid-19 para personas de 18 años y más, que están interesados en recibir sus primeras y segundas dosis.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Entrevistada al respecto, Alejandra Loredo, habitante del municipio Cerro de San Pedro, expresó que apenas acudió a este llamado debido a que no había cumplido la mayoría de edad y no la habían llevado a este proceso en su familia, bajo el argumento de que era muy joven para caer víctima de la enfermedad. Sin embargo, ahora que es mayor de edad y que ya recibió su INE decidió acudir a está cita con el inmunológico de SinoVac. También indica que fue una de las aceptadas a la máxima casa de estudio y por esa razón no quiere estar enferma.

Señala que no a vivido de cerca el Coronavirus, porque su familia es muy joven, pero si ha escuchado a sus compañeros de clase que pierden familiares por esta situación y decidió tomar responsabilidad y buscar está dosis.