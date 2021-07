Piden no tirar basura; Preserva Suspiro Picacho Fauna y flora protegida

Suspiro Picacho también es Sierra de San Miguelito, comunidad que por años se ha dedicado a la protección y reserva de esta área natural.

Localizado al norte del municipio de Mezquitic, con más de 4,400 habitantes, Suspiro Picacho es una pequeña localidad que cuenta con una gran reserva natural, donde además sus maravillosas postales son visitadas por gran cantidad de turistas en todo el año, pero sobre todo por los amantes del senderismo que realizan sus caminatas en los más de 12 kilómetros de distancia que poseen las faldas de los cerros de esta microregión.

Esta localidad cuenta con uno de los cerros más imponentes de la Sierra de San Miguelito, se trata del Cerro Grande el cual posee cientos de especies animales y vegetales protegidas, y que además hoy día la comunidad de Suspiro cuida para que el turismo intermitente y fraccionadores no acaben con esta reserva natural.

Es por ello que año con año pobladores y comuneros se organizan para hacer de esta área, un espacio digno de sana convivencia entre el hombre y la naturaleza.

Así pues, es que han realizado lo que ellos llaman su Primer Faena del año, lo cual trata de la recolección de basura de la avenida principal de la comunidad de Suspiro Picacho, los alrededores del Cerro Grande y así mismo localizar zonas donde los vestigios de contaminación sean preocupantes.

“Realizamos esta importante labor, la cual refleja el compromiso con nuestra comunidad, y la responsabilidad que tenemos todos en crear espacios limpios, estamos orgullosos de cada uno de las personas que nos están apoyando”.

“Hacemos la solicitud atenta a las personas tanto de fuera como dentro de la comunidad a no tirar basura y no utilizar los caminos como relleno sanitario. Así como también a los conductores de transportes que llegan a este puerto , a que no tiren su basura y mucho menos utilicen el espacio como baño público”. “Ha sido una labor titánica puesto que también se separó la basura para así contribuir en su reciclado.

Agradecemos a todos aquellos que han apoyado de mil maneras”, así lo refirieron los integrantes de Ecoturismo Cerro Grande.

Y es que, Cerro Grande es una de las principales áreas naturales que dota de agua los mantos acuíferos de la congregación Suspiro Picacho. El cual además es considerado patrimonio intangible y área protegida por la gran riqueza cultural y natural que posee. También se sabe por mención de los pobladores que Suspiro Picacho y Cerro Grande, estuvo habitado por grupos indígenas Guachichiles.

También uno de los más bellos recursos naturales que del cual subiste Suspiro Picacho -por temporadas-, es de la cosecha de la flor de cempazuchitl, la cual precisamente se da en las faldas del Cerro Grande de la comunidad, donde comuneros también viven de la cosecha de maíz y calabaza, y unos cuantos más del aguamiel que producen los magueyes de la zona. Este cerro es un paraje natural que por años, ha intentado ser fraccionado y urbanizado, y por eso hoy, sus habitantes buscan cuidarlo y protegerlo de la invasión y contaminación. Pues cuenta con 10 manantiales entre ellos el ojo el chocatoro, las huertillas y el río Sierra Cerro Grande.

Además pobladores subrayan la importancia de que las autoridades investiguen las secuelas que deja la contaminación producida por empresas que también han usado este sitio como vertedero clandestino de desechos. “Denunciamos enérgicamente a aquellas personas y empresas que están tirando desechos en nuestra comunidad de Suspiro Picacho Méxquitic y en el Cerro Grande , las cuales mediante el vaciado de pipas están contaminando nuestros suelos y poniendo en riesgo sanitario a los habitantes de esta comunidad. No sabemos si son desechos tóxicos o de fosas.

Pedimos que nos ayuden a dar con los responsables para proseguir con las denuncias pertinentes ante las autoridades” remarcaron afectados