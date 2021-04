Piden declarar el 14 de Mayo "Día de lucha contra feminicidios"

Familiares de mujeres victimas de feminicidios piden al Estado declare el día 14 de Mayo un día en memoria de las víctimas y mujeres asesinadas por la violencia de genero.

La Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género a cargo de la diputada Marité Hernández Correa, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y la Instancia Municipal de las Mujeres de SLP, se reunieron con activistas y madres víctimas de la violencia de genero en la entidad, organizada por Amnistía Internacional quien a nombre de Esperanza Luccioto, madre de Karla Pontigo, víctima de feminicidio, hicieron la petición de que declare el Estado un día en memoria de las víctimas y mujeres asesinadas por la violencia.

“El motivo principal por el cual pedimos esta reunión, es para remarcar la importancia que tiene la sentencia del caso de Karla Pontigo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quién mandata que el asesinato de esta joven se investigue con perspectiva de género, lo que obligó a la Fiscalía General de Justicia de SLP reabrir el caso con una unidad especial para investigar su feminicidio”.

"Junto con la señora Esperanza Luccioto, hemos buscado una reparación del daño de carácter simbólico para ella y todas las víctimas de feminicidio del estado potosino. Por lo cual el próximo 14 de mayo, se instalará un memorial"

Edith Olivares Ferreto, representante de Amnistía Internacional expresó que el fin principal es que dicha fecha sea reconocida en San Luis Potosí, como un día de lucha contra los feminicidios.

Por su lado la Instancia Municipal de las Mujeres remarcó que la solicitud de este encuentro es el implementar un proceso de reparación del daño, no sólo por el caso concreto de las violaciones a los Derechos Humanos en el feminicidio de Karla, sino como lectura general en el estado sobre los altos índices de violencia de genero.

“Tenemos una obligación que nos impone como gobierno municipal la declaratoria por Alerta de Género, que mandatan priorizar las voces y solicitudes de las víctimas. En concreto, siete familias encarnan este proceso para la realización de un monumento. Este acontecimiento será de gran importancia en nuestro Estado en nombre de todas las víctimas de feminicidio”.

Para concretar que el 14 de mayo sea la fecha oficial en memoria de las víctimas de feminicidio en el Estado, la diputada Marité Hernández Correa puntualizó que el proceso deberá comenzar con una iniciativa.

“Hemos analizado varias rutas, necesitamos la presentación de una iniciativa, donde se fundamente la exposición de motivos y el decreto. No quisiera generar una expectativa que no pudiésemos lograr, pero creo que siendo un tema importante y sensible habría que marcar una ruta certera en la cual tengamos éxito en esta propuesta”.