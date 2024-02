Piden a potosinos no promover recolección de basura con animales de tracción

Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos de San Luis Potosí, tiene registrados un total de dos organizaciones que se dedican a recolectar basura por medio de 110 carretas o carretones y a quienes les dan seguimiento continuo para que cumplan con la normatividad establecida.

Esto para evitar que los animales sean usados como “animales de carga o de tracción”, para así también impedir que sean maltratados o explotados, pues aunque la Ley no Penaliza esta práctica, esta área del Ayuntamiento busca que los recolectores de residuos sólidos dejen de utilizar a caballos, yeguas y burros para realizar estos trabajos.

Así lo señaló el titular de esta dirección Maximina Jasso Padrón,quien detalló que esta cantidad de recolectores son los únicos que cuentan con permisos, sin embargo hizo una llamado a la ciudadanía para que deje de solicitar este servicio a particulares que hacen uso de animales para la recolección de basura y mejor deposite su basura en los camiones recolectores del ayuntamiento.

En este sentido explicó que hoy día la población carece de conciencia animalista y esto ha permitido que durante muchos años se utilicen estos animales para realizar trabajos pesados.

“La Ley de Protección y Bienestar Animal, no sanciona este tipo de práctica y por ello aún hay personas que la realizan e incluso hasta se han amparado para continuar ejerciendo este tipo de explotación animal. Hoy día se han retirado las carretas que no cuentan con las regulaciones establecidas, pero los animales no se han detenido o resguardado y los dueños se llevan a los animales”.

Jasso Padrón también explicó que en materia de Ley, los animales de tracción no están prohibidos, no obstante si la ciudadanía no está de acuerdo de que se utilice así a estos animales, pues deberían no acudir a este tipo de servicio de recolección.

Jasso Padrón consideró que para detener este tipo de servicio no regulado, es necesario que las personas se apeguen a los horarios de recolección que realiza esta dirección en cada colonia, pues refirió que esta problemática de violencia contra este tipo de animales se origina de la oferta y demanda del servicio.