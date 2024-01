Permisos para recolectores de basura en Soledad; ¿cuánto cuestan y con qué deben cumplir?

Actualmente en Soledad de Graciano Sánchez se tiene un padrón de alrededor de 550 recolectores de basura que están operando en el municipio, por lo que para que puedan trabajar con normalidad, cumpliendo con todos los requerimientos de ley, la Dirección de Ecología en el municipio hace un llamado a quienes se dedican a esta actividad a que se acerquen para actualizar sus permisos.

Teresa de Jesús Zúñiga Maldonado titular de esta instancia, indicó que ya se acudió al tiradero de El Zapote, en donde debe ser el destino final de toda la basura que recolectan, para informar de este proceso, para el cual se deben de presentar en las oficinas del ayuntamiento.

Refiriendo que con el objetivo de que no se convierta en un trámite burocrático, se estará recibiendo a los recolectores por bloques de cien personas a partir de la próxima semana, indicando que para poder obtener su engomado que les permita trabajar, deberán de acercarse a la Tesorería.

“Ahorita estamos trabajando ya en la actualización de los permisos o engomados de los recolectores de basura que tenemos en el municipio, son alrededor de 550 los que están llevando a cabo esta actividad de manera regular, por lo que hacemos un llamado a que se acerquen a cumplir con lo que marca la ley, que incluye su pago” dijo la funcionaria.

Que al ser cuestionada sobre el monto del pago, dijo que es la Tesorería la instancia de recibirlo, ya que como dirección, no pueden recibir dinero, sin embargo dijo el pago que se debe de hacer es de alrededor de 400 pesos, que es el mismo monto que el año pasado, lo que les permite obtener el engomado, así como el tarjetón.

En lo que se refiere a los puntos que se deben de cumplir para poder trabajar, la funcionaria dijo que es dejar la basura en el lugar dispuesto para ello, no tener en las camionetas a menores de edad, no contaminar dejando basura en la calle o lotes baldíos, así como utilizar una lona que impida que vayan dejando tirada la basura mientas circulan, además de no utilizar animales de carga en su recorridos de recolección.