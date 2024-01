Piden a la SCT negar alza en camiones que no cumplen requisitos

No se debe permitir el aumento en la tarifa en los camiones de transporte público que no cumplen los requisitos, además de que por ley, no se puede avalar un segundo aumento para llegar a los 12 pesos, señalaron integrantes del Colectivo Praxis Combativa.

El pasado 15 de enero se aplicó un aumento a la tarifa de transporte urbano, que pasó de 11 a 11.50 pesos en pasaje normal en efectivo; al respecto, este jueves integrantes del Colectivo Praxis Combativa presentaron un primer análisis respecto a la antigüedad de los camiones.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

Juan David Cibrián Jerónimo indicó que de acuerdo a datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hay mil 204 camiones urbanos, de los cuales se encontró información pública de 880 que pertenecen a 251 líneas propiedad de 225 titulares, de los cuales hay quienes poseen desde 123 unidades hasta una o dos.

Del total de mil 204 camiones, se encontró que 419 operan con una antigüedad mayor a 10 años, es decir, el 34.8% del total; en ese sentido, recordó que la Ley Estatal de Transporte establece en su artículo 94 que el aumento a la tarifa se autorizará “siempre y cuando cada modalidad haya cumplido con los principios rectores y estándares de calidad establecidos en los artículos2, 67 y 68”, uno de esos requisitos es no superar los 10 años de antigüedad, por lo que no se debió autorizar el aumento en esas 419 unidades.

Al respecto, Oscar David Reyes Medrano indicó que ya se presentaron solicitud de información para conocer otros datos como cuántos camiones tienen cámaras, botones de pánico o dispositivo de seguridad, y si hay capacitación para choferes, pues recordó que incluso se les debe capacitar en derechos humanos y género. Mencionó que lo más probables es que al contar con esta información, incremente la cantidad de unidades que no cumplen los requisitos para aumentar la tarifa.

Manifestó que si se demuestra con información oficial, el incumplimiento en los requisitos, se puede iniciar un proceso administrativo para que se revierta el alza a la tarifa en esas unidades, incluso llegar al amparo, sin embargo llevaría tiempo, por lo que la petición es que la SCT haga cumplir la ley y no permita que esos camiones apliquen el aumento, pues recordó que ya en años anteriores se tenía una tarifa diferenciada para los camiones que sí cumplían los requisitos y los que no.

Así mismo, pidió a la ciudadanía denunciar ante la SCT todas esas unidades en las que observen que no cuentan con cámaras, que no tienen botón de pánico, que no respetan los límites de velocidad, que no hacen paradas en los sitios autorizados, etcétera, para “tener a raya” a los concesionarios.

Cabe recordar que la semana pasada el gobernador del estado informó que el aumento a la tarifa podría subir a 12 pesos ya que aún estaban en negociaciones con los permisionarios, sobre lo cual, Cibrián Jerónimo recordó que el alza se aplica conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que fue de 4.66%, que aplicado a la tarifa se traduce en los 11.50 pesos, por lo que por ley, el aumento a la tarifa no puede ser mayor.

También informaron que darán a conocer las lacas, líneas y número económico de las unidades con antigüedad mayor a 10 años para que la ciudadanía las identifique.