Piden a Gallardo intervenir para reactivar trasplantes en el Hospital Central

Colocaron una pancarta frente a Palacio de Gobierno donde ciudadanos exigen a las autoridades estatales y federales, la reactivación de trasplantes de órganos en el Hospital Central, "Dr. Ignacio Morones Prieto". Francisco Alejo representante del Frente Activo del Pueblo, FAP, se quejó de que no hay recursos para llevar a cabo estas operaciones, además expuso otra serie de irregularidades que están ocurriendo en ese lugar.

En la pancarta se lee: "Secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, subsecretario de Salud, doctor Hugo López Gatell y director del Hospital Central de San Luis Potosí, doctor Jorge Aguilar García, es urgente que den la orden para que se reactiven los trasplantes de riñón en el Hospital Central de San Luis Potosí".

Desde el 9 de agosto de 2022 han estado solicitando a las autoridades que se reabran esta cirugías en el nosocomio regional, la falta de atención, los ha orillado a protestar frente a Palacio de Gobierno y lo tuvieron que hacer los propios enfermos.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

"Vinieron y proporcionaron recursos al Hospital Central y lo que nos dicen es que no hay recursos para pagar un especialista, para que haga las cirugías de riñón, y tampoco para que se cubran los demás gastos, entonces venimos a solicitarle de manera respetuosa al Señor gobernador, Ricardo Gallardo que le dé apertura y que se abran los trasplantes. Nos traen de arriba para abajo y por eso hoy optamos por hacer un acto de presencia y exponer con unas lonas para hacerlo público, para ver si realmente hay voluntad en apoyar a los ciudadanos de San Luis Potosí".

Además denunció que en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, hay presunta discriminación hacia los pacientes, además de un trato deshumanizado, no están dando uso adecuado a el equipo que trajeron de México, "a quienes ven pobres y humildes hasta existe cierta discriminación. Entonces qué está pasando en el Hospital Central".

Con apenas 19 años de edad Ángel Jesús Cerna García, requiere de un trasplante de riñón, pues desde que nació tiene problemas renales, actualmente es dializado y aunque ha solicitado el apoyo de las autoridades sanitarias no le han brindado ningún tipo de ayuda por eso acudió a manifestarse junto a sus amigos.

"Hacemos muchos estudios de laboratorio fuera del hospital y lo hacemos porque en el Central no está funcionando el equipo que hay, porque no hay técnicos y no hay enfermeros, no hay mantenimiento, es un déficit el Hospital Central, incluso solo funciona un elevador, aunque es un mundo de gente".

Informaron que están conformando un colectivo para evidenciar los casos de cien personas que están en lista de espera y que no son referidas porque justamente no hay las condiciones, ni de personal ni financieras, para que esto se realice, aunque manifiestan que en el estado podrían ser hasta 6 mil personas las que requieren atención médica, hay que acentuar que viene gente de comunidades muy humildes, incluso se quedan en la calle con tal de acceder un día a que los apunten en la lista y a, ser atendido. Yo creo que hay que poner también los ojos en todos los pacientes del Hospital Central en su atención y medicamentos, porque no es el único rubro o patología que está deficiente, también todo lo de cáncer para niños, para mujeres, pacientes que vienen de gravedad se ha visto que han dado a luz en el suelo, necesitamos un Hospital Central con mucha calidad humana, mucha atención y sobre todo que se vea reflejado en la atención de los medicamentos".

Expresó que ya quedó atrás el tiempo en que se ocultaban los medicamentos para elecciones "como vimos hace tiempo en las elecciones pasadas con cierta candidata".