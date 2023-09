Trabajadores defienden a directora de RH del Hospital General de Soledad

Esta semana, trabajadores del Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, denunciaron a la directora de Recursos Humanos, Alejandra Socci, por nepotismo, beneficios salariales a sus familiares y malos tratos, sin embargo, hoy una trabajadora de la institución salió a defenderla.

La mujer que dijo ser representante también de otros trabajadores, salió a defender a su directora y mencionó que sus compañeros están en el error.

"Personal del Hospital General de Soledad, médicos, enfermeras, etc, queremos hacer saber por este medio, que no estamos de acuerdo en la forma en que se está difamando a nuestra jefa de recursos humanos Alejandra Socci, ya que se afecta su persona, su integridad y violando sus derechos por personas que no se sabe con que objetivo lo estén haciendo".

Dice estar consiente de que las declaraciones vertidas por sus propios compañeros de trabajo son calumnias que se desconoce porqué quieren dañar su imagen, "ya que ella, es una persona amable y jamás ha abusado de su autoridad, mucho menos se nos ha tratado mal de su parte, sino todo lo contrario, no sabemos el motivo por el cual se está difamando de esta forma hacia su persona".

Los trabajadores que apoyan a la directora mencionan temer a presuntas represalias en contra de ella, "es por eso que la estamos apoyando y si es necesario haremos manifestación por parte del personal del hospital general de Soledad en caso de que por dicha difamación sea removida de su encargo la compañera ya mencionada".

Los trabajadores que esta semana acudieron a la redacción para inconformarse contra esta funcionaria Estatal mencionaban que se les entregaban bonos estratosféricos a sus familiares, mientras que a ellos les pagaban cantidades mucho menores y ejemplificaban que a un trabajador con larga antigüedad le pagaban mil 500 pesos como parte de un bono adquirido, mientras que al hijo de la funcionaria que recién llegó a la institución en esa misma prestación le entregaban la cantidad de 5 mil pesos, por razones desconocidas.

Con referencia a lo anterior, la defensora de la directora de Recursos Humanos dijo "lo de los bonos, ella no se encarga en dar los bonos, esos vienen directos, ya con nombre".

La directora encargada del personal de la institución también era señalada por nepotismo ya que tiene trabajando a dos de sus hermanas, dos de sus sobrinas y a su hijo en la institución, sin embargo parece que esto no es un delito pues dice la defensora de esta mujer que hay muchísimos más casos similares en este mismo centro sanitario.

"Hay más trabajadores que tienen familiares trabajando en el hospital".