Pide Galindo no desperdiciar el agua, aunque llegue sucia o turbia

El organismo operador de agua y alcantarillado, Interapas, anunció este jueves que pudo reactivar el pozo “Saucito” que hace unos días salió de operación por una falla electromecánica, y restableció el servicio vía red a varias colonias del norte de la ciudad.

Al mismo tiempo, personal trabaja en reestablecer el servicio del pozo “Aviación”, también en el norte de la capital, del que ya se había montado la bomba, pero no funcionó, por lo que debió ser desmontada nuevamente para revisión, por lo que sigue el problema de abasto del vital líquido en la colonia Industrial Aviación y alrededores.

Con respecto al pozo “Saucito”, se informó que en las siguientes horas se normalizaría el servicio en colonias como El Saucito, San Antonio de El Saucito, Mártires de la Revolución, Villas del Roble y División del norte, a cuyos usuarios se llevó agua vía camiones cisterna.

El alcalde capitalino y presidente de la Junta de Mejoras de Interapas, Enrique Francisco Galindo Ceballos, mencionó que se hacen esfuerzos por mantener en operación los pozos que abastecen a la zona metropolitana, para aliviar las afectaciones por la crisis hídrica.

Aplaudió que los usuarios hayan entendido que “por cerrar calles no habrá más agua” y que se estén responsabilizando de cuidar el agua, y reusarla lo más posible.

Galindo Ceballos indicó que, sin pretender caer en cuestiones contrarias a la veda electoral, se está dando continuidad al plan emergente de agua y que básicamente se concentra en ir por más fuentes de abastecimiento de agua, como es la perforación de nuevos pozos ya casi todos conectados, y la rehabilitación de otros.

Reconoció que ha recibido reclamos de usuarios porque en algunos sectores ha llegado el agua turbia, pero explicó que cuando un pozo deja de operar se acumulan en su tubería residuos de tierra, que se expulsan al reiniciar las tareas de bombeo o rebombeo.

Evidentemente esa agua no es para consumo humano, pero puede ser reutilizada para lavar patios o para regar plantas, sin problema alguno. “No es para consumo humano, no es apta, pero no hay que desperdiciarla”, señaló.