Pidamos por la conversión de los que generan violencia y no dejan que impere la paz: Arzobispo

Me uno a la preocupación de la ciudadanía debido a la violencia que se dio en este inicio de año, asintió el jerarca católico. Mientras no haya un cambio desde el corazón de las personas, va a seguir la violencia igual o peor, sentenció el máximo líder espiritual de los potosinos. ”Pedimos que cesen las armas, que cese la maldad en cualquier aspecto que se quiera presentar”. “Le doy mi condolencia a todos los familiares de quienes han fallecido a causa de la violencia por haber defendido el orden y por procurar el bienestar de la ciudadanía y la defienden con su propia sangre hasta perder la vida”.

Debido a la reciente emboscada que sufrieron unos guardias nacionales del Ejército en San Luis Potosí, y el crimen organizado que sigue afectando en Sinaloa, la ciudadanía está preocupada por la violencia que se ha generado a inicios de este año, por lo que el Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, indicó: “Me uno a esa preocupación de la ciudadanía, yo también estoy preocupado, yo también siento tristeza y profundo dolor, --no es para menos--, y como lo rezamos en la oración de los Obispos, pido que aquellas personas que provocan la violencia, no se olviden que todos somos hermanos, no se olviden que somos una familia; los exhorto a que pongan sus cualidades, --que deben ser muchas--, al servicio de un verdadero desarrollo y bienestar por los demás”.

“Está de una manera muy especial, la necesidad de la paz, que es un anhelo de todas las personas y que vamos construyendo día a día, con la tolerancia, el amor, la aceptación, pero sobre todo la paz se logra con amor a tí y al prójimo, pues cuando tenemos ese amor que nunca debe faltar, no debe imperar la violencia de ninguna índole”.

Arzobispo de SLP, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe / Foto: Daniel Esquivel

“Hemos celebrado que Cristo está entre nosotros y nos hace hermanos con su amor, y cuando se dá ese amor auténtico, que tiene la capacidad de hacer el bien al otro, que es la esencia del amor, se hace el bien a toda persona y al ser amado, por lo que pedimos que cesen las armas, que cese la maldad en cualquier aspecto que se quiera presentar, y como he comentado en otras ocasiones, invito a todos los jóvenes, muchachas, muchachos, adolescentes, a todos, a que sepamos promover la paz, a que seamos portadores de paz, porque se podrán poner todas las estrategias que se requieran, o poner el mejor empeño, pero mientras no haya un cambio desde el corazón de las personas, va a seguir esa situación igual o peor”.

“Se han oído noticias muy tristes y dolorosas, que espero pronto se dejen de escuchar si unidos en oración todos y cada uno de nosotros, pedimos por la conversión de quienes generan violencia y no permiten que impere la paz en nuestro país, estado o ciudad”.

“Aprovecho también los medios para mandar mis sentidas condolencias y unirme en la tristeza y el profundo dolor que embarga a aquellos que han perdido a un ser querido en la violencia y de aquellos que por cuidar el orden están expuestos diariamente a esta lamentable situación”.

“Le doy mi condolencia a todos los familiares de quienes han fallecido a causa de la violencia por haber defendido el orden y por procurar el bienestar de la ciudadanía y la defienden con su propia sangre hasta perder la vida, porque la exponen todos los días, han trabajado loablemente por los ciudadanos. Están en mi oración ellos, que ya descansan en paz, porque han perdido la vida cumpliendo con su deber, así como oro por sus seres queridos que lloran su ausencia”.

