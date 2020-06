Pese a amparo, la obra del puente sigue

Los trabajos de construcción del puente sobre el Anillo Periférico no están suspendidos porque no hay desacato. "De acuerdo al proyecto ejecutivo de esta obra, no se advierte afectación alguna a los derechos agrarios de ninguna persona", aseveró el alcalde capitalino, Francisco Xavier Nava Palacios.

En respuesta a una supuesta orden judicial derivada de un amparo promovido por ejidatarios del Rancho Viejo La Libertad, por la edificación del puente en Periférico y avenida Industrias, detalló que esta obra se construye en una vialidad pública estatal, y es el Gobierno del Estado quien tiene derecho de vía autorizado y reconocido, y "de ninguna manera se transgreden los derechos agrarios de alguna persona".

Los ejidatarios acusan que la construcción invade terrenos de su propiedad, sin que previamente existieran procedimientos legales y sin que recibieran contraprestación alguna; el amparo lo presentaron en abril pasado.

La edificación del puente, del que la autoridad municipal lleva un seguimiento puntual, no se ha detenido porque no se ha recibido alguna notificación. La obra, según cálculos, lleva ya un avance del 10 por ciento.

"Todo mundo está en su derecho de presentar los recursos necesarios; nosotros vamos a seguir trabajando, pero si la autoridad lo determina así lo haremos. No vamos a transgredir una determinación judicial, pero eso no ha sucedido...", resaltó Nava Palacios.

Indicó que el tema legal se va a atender y si hay algún tema a resolver "lo podemos dialogar y solucionar puntualmente".