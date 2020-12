PC y DIF estrechan coordinación por temporada invernal y navideña

El Sistema Municipal DIF y la Dirección de Protección Civil estrechan el trabajo coordinado ante la llegada de la temporada navideña, que supone mayor convivencia social, y por ende exigirá mayor labor de concientización a la población para evitar un repunte importante en los contagios por Covid-19.

Adriana Urbina Aguilar y Adrián Álvarez Botello, titulares de cada una de las instancias, hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la sana distancia, a no bajar la guardia y a seguir implementando las medidas preventivas ante el Covid-19.

Urbina Aguilar señaló que existe un sub-registro de información, que no permiten tener un panorama real del avance de la enfermedad, por personas contagiadas que no acuden a los servicios de salud o cuyos casos no son registrados debidamente en las plataformas.

Agregó que a la par de la convivencia social de la temporada, paradójicamente también diciembre y enero son los meses del año en donde más casos de depresión y suicidios se registran, por lo que el trabajo del DIF Municipal en el sentido de la salud mental de la población será reforzado, al igual que el seguimiento tanatológico a quienes han perdido a un familiar por esta pandemia.

Por su parte, el Director de Protección Civil Municipal, destacó que no se descuidará la sanitización de espacios públicos en la Capital, a la par del programa de atención a personas en situación de calle en las noches de bajas temperaturas y los servicios habituales de emergencias de su dependencia, por lo que la colaboración de la población será fundamental en las acciones de corresponsabilidad por conservar el bienestar de las familias en sus hogares durante esta temporada.

Las actividades de ambas instancias estarán siempre encaminadas a la salud de la población, como en la invitación a evitar fiestas públicas o posadas, conminar a la industria y el comercio a no olvidar las medidas preventivas de sanidad, así como vigilar que no se utilicen aún las áreas verdes o parques públicos por grupos numerosos.