Patinadores del mundo, hacen magia en Ice Dreams de la FENAPO

Provenientes de todo el mundo, los patinadores más profesionales, hacen magia en la pista de hielo, Ice Dreams de la Feria Nacional Potosina, FENAPO. Las largas filas y prolongadas horas de espera lo acreditan; miles de potosinos se han interesado en ver el espectáculo con las princesas de Disney.

El patinaje de parejas, individual, acrobacias en el hielo, danza aérea, actos circenses, mástil, saltos dobles y triples, piruetas, patinaje libre, sincronizado, son parte del atractivo que día a día ofrecen estos especializados artistas del hielo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Eduardo Rico interpreta a Simba del Rey León, Leila Contreras a Mimi y Timón del Rey León, Ana Ramírez a Bella, Azul Martínez es Rapunzel e Isabela de Encanto, Antonio Valenzuela es la Bestia, Marcos Alcerrica es Aladín, Irving Segura protagoniza a Tarzán.

Diane de Francia es Mohana, Givginia de Rusia es Cenicienta, Alexandra de Estados Unidos es Ana de Frozen, Jorge Alfonso es Woody, Camila de 8 añitos de edad, ya forma parte de la historia del patinaje con su tierno personaje de Flander de la Sirenita, ella hace una invitación para acudir a disfrutar de este espectáculo que es para toda la familia.

Todos ellos provienen de México, Francia, Rusia y Estados Unidos, tienen en común que disfrutan estar en el hielo, son atletas de alto rendimiento, tienen décadas de práctica que los han llevado a ser el deleite de los potosinos, que para disfrutarlos llegan a esperarlos por horas.

"Como patinador nunca pensé que iba a terminar en estos shows pero créanme que mi vida me encanta, aprovechamos para divertirnos, me gustó el patinaje artístico en parejas, comenzó como entrenamiento para competir, pero me empecé a enamorar del espectáculo", dijeron varios de ellos.

Este espectáculo no es nada improvisado porque tienen artistas integrales en sus filas, muchos de los actos son arriesgados para cualquiera de ellos, es por eso que el patinaje artístico es considerado con una alta peligrosidad, sin embargo hacen a un lado cualquier miedo para poder conseguir la admiración de chicos y grandes, que terminando cada función se van con una cara de sorpresa y tremenda sonrisa de haber visto este show de primer mundo.

Saltos en el hielo, vestuarios vistosos, maquillaje de ensueño, forman parte de las atracciones que han gustado a los miles de locales y extranjeros que los visitan diariamente en la plataforma cuatro de la Feria Nacional Potosina, FENAPO 2023.