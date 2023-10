Paseantes dejan hasta 3 toneladas de basura cada domingo en la plaza principal de Soledad

Cada fin de semana se retira de la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez un promedio de tres toneladas de basura, la cual es dejada por la gente que acude a pasear sábados y domingos, pero también por los dueños de diferentes comercios, principalmente de comida a quienes les da flojera esperar al camión recolector y van a depositar sus desechos a los contenedores del lugar.

Así lo dijo Conrado Peres titular de la Dirección de Servicios Municipales, quien explicó que de lunes a domingo, es decir todos los días de la semana, todos los días del año, se tienen a trabajadores de Aseo Público trabajando en la limpieza de dicha plaza.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Sin embargo dijo que el esfuerzo de dichos trabajadores a veces no es suficiente por la inconciencia tanto de los visitantes que no deposita la basura en su lugar a pesar de que se cuenta con varios depósitos de basura, como de comerciantes, que no quieren esperar al servicio de recolección de basura.

“En lo que se refiere a la limpieza de la plaza principal de Soledad, todos los días tenemos a trabajadores limpiando, de lunes a domingo, todos los días del año, en dos turnos, tanto en la mañana como en la tarde, hemos detectado que el día que mas basura se deja es de domingo a lunes, aunque también los sábados son considerables los desechos que se dejan” dijo en entrevista el funcionario.

La mayoría de los desechos corresponden a comida que dejan los negocios ubicados en la zona / Juana María Olivo | El Sol de San Luis

En lo que se refiere al tipo de desechos que dejan, en el caso de los paseantes el funcionario dijo que una buena parte son platos y vasos desechables, cucharas, tenedores, pero también envolturas de alimentos, así como las hojas del tamal y hasta elotes.

En el caso de los comerciantes indicó que el problema es que en su mayoría se trata de comida, por lo que perros y gatos rompen las bolsas, dejando todo el contenido regado, aunque negó que esta situación provocara la presencia de fauna nociva, ya que reiteró que diariamente se hace la limpieza del lugar.