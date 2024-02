Partidos, sindicatos y ayuntamientos, Talón de Aquiles de la transparencia en SLP

El presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) David Enrique Menchaca Zúñiga, dijo que el año pasado los sujetos obligados recibieron 10 mil 500 solicitudes de información pública, lo que refleja la gran actividad que tiene para los ciudadanos estar preguntando a las autoridades sobre diversos temas.

Al presentar su último informe de actividades 2023, ya que dejará el cargo el próximo 30 de junio al terminar su periodo, señaló que “esas solicitudes deben ser repartidas en los más de 250 sujetos obligados; además, se han generado 1,800 recursos de revisión”.

“El talón de Aquiles del cumplimiento de las obligaciones siempre ha descansado en los ayuntamientos, y si le podemos un poquito acelerar, los sindicatos y los partidos políticos hoy día siempre han sido sujetos obligados, que han sido los más resistentes a querer cumplir precisamente con las obligaciones de transparencia. Nosotros el año pasado generamos 44 multas en motivo de estos incumplimientos, estas medidas de aprendizaje”.

“Aprovecho para hacerles un llamado, precisamente en estos tiempos de participación política, tiempos electorales, que los partidos políticos cumplan también con su obligación de estar subiendo la información que les toca. No olvidemos que son sujetos obligados, los sindicatos también y desde luego los ayuntamientos también. Pero sí, efectivamente, siguen siendo un talón de Aquiles, pensando en que es una ley potestativa que se puede cumplir o no, y pues no, la verdad es que no es así, lo cierto y la realidad es que no es así”, puntualizó.

La presidenta de la comisión legislativa diputada Cecilia Senllace Ochoa Limón recibió el documento con un código QR para acceder a las 51 páginas del informe de las actividades realizadas en 2023, que será analizado para programar una reunión de trabajo donde se aclaren las dudas que puedan surgir.

La legisladora dijo que “está por culminar su periodo como presidente en junio y esperamos que en marzo o abril pueda acudir a una reunión de trabajo; presentará posteriormente el informe trimestral que es en marzo, probablemente podamos tomar datos de ahí para poder también hacerle algunos cuestionamientos referente a sus informes”.

Destacó la diputada Ochoa Limón que para el relevo del presidente David Menchaca, “se va a emitir una convocatoria buscando a perfiles que sean interesados en seguir este tema de transparencia muy de la mano, se va a buscar el consejero, porque el presidente pues es parte de la comisión, pero ese es otro trámite, lo que se va a buscar ahorita es sustituir la consejería que es la que estaría ya dejando David Menchaca”.