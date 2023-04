Paro laboral de 220 trabajadores de la Conagua

Trabajadores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se encuentran en paro de labores debido al incumplimiento de diversas prestaciones a nivel nacional, informó Carlos Eusebio Ibarra Ruiz, secretario general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Este miércoles, alrededor de 220 trabajadores de la Conagua en San Luis Potosí se sumaron a un paro de labores convocado a nivel nacional por su dirigente Santiago García López, mismo que se replica en las 42 secciones del sindicato en el país.

Al respecto, Ibarra Ruiz precisó que algunas de las inconformidades son: no se ha basificado a personal eventual que ya lleva hasta 13 años de labores y al que se le había prometido dar la base desde el año pasado; está pendiente la entrega de ropa para personal operativo ya que no se hizo la licitación completa; está pendiente la contratación de 250 plazas en el país, de las cuales aproximadamente 10 corresponden a San Luis Potosí, precisó que ya se generaron las vacantes y se presentaron las propuestas pero no se ha autorizado la contratación.

Otra de las cuestiones es que no se ha otorgado la renivelación a personal que desde hace 10 lo solicitó al haberse titulado, pues conforme se profesionalizan tienen derecho a escalar de nivel, en San Luis Potosí hay alrededor de 20 trabajadores en dicha condición; también está pendiente la convocatoria para la entrega del apoyo para lentes; no se ha realizado el pago de dictámenes de riesgo de trabajo a algunos trabajadores; y no se han entregado kits deportivos al personal.

Mencionó que si bien el personal de confianza no está sindicalizado, también se les apoya para que les otorguen las prestaciones que habían recibido año con año y para las que no fueron considerados el pasado mes de febrero.

Indicó que en San Luis Potosí hay 220 trabajadores operativos en la Conagua, de los cuales 190 son de base y 20 de confianza; al paro de labores también se sumarían trabajadores de Ciudad Valles que están adheridos a la Sección 50 del sindicato.