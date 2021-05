¿Visitarás el panteón este 10 de Mayo? Estos son los horarios

A fin de ofrecer a la ciudadanía que visitará a sus difuntos este 10 de mayo, Día de las Madres, un lugar seguro y agradable, se reforzaron las acciones de limpieza, rehabilitación y mantenimiento en los panteones El Saucito, Milpillas y Españita, ya que se espera una considerable afluencia el fin de semana y el lunes.

La coordinación de Panteones de la dirección de Servicios Municipales, informó que los trabajos de limpieza comenzaron desde hace varias semanas con el objetivo de dejar en las mejores condiciones posibles los camposantos.

Asimismo, se recordó que se ampliaron los horarios de visitas en los panteones municipales, pero con un estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios especialmente para evitar aglomeraciones y mitigar los riesgos de contagio por COVID-19.

Se precisó que desde el sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de mayo, los tres cementerios permanecerán abiertos de las 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

Se exhorta a la población para que se proteja y no olvide que la pandemia no ha terminado, por lo que no se deben relajar las medidas de salubridad.