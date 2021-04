Pandemia incrementó el nivel de lectura en los potosinos

Durante la pandemia, incrementó el nivel de lectura digital por los potosinos entre 2016 y 2021, el porcentaje de población lectora por internet pasó de 6.8 a 21.5 por ciento.

El 71.6 porciento de la población de 18 años y más que saben leer y escribir declaró en el Módulo sobre Lectura, MOLEC, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, levantado en febrero de este año que existe una reducción de lectura del 9.2 porciento en este grupo de edad.

En los últimos 12 meses, el promedio de libros que leyó la población adulta lectora fue de 3.7 ejemplares, cifra que no se alcanzaba desde el 2017. Quienes no están interesados en este hábito, manifiestan que no leen por la falta de tiempo y falta de interés, motivación o gusto por la lectura,.

En cambio, los que si toman la lectura en serio, prefieren la literatura en 36.1 por ciento, seguidos de aquellos de alguna materia o profesión de texto o uso universitario con un 30.8 por ciento.

En este 2021, el porcentaje de personas adultas lectoras que prefieren libros en formato digital se triplica en relación con lo declarado en el 2016 y resulta casi el doble de 2020 que fue de 12.3 por ciento.

