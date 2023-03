PAN luchará contra el "plan C" de Morena que busca apoderarse del INE: Azuara Zúñiga

Dijo que es viable impugnar las propuestas que tienen afinidad con morena, pues uno de los principios constitucionales es la imparcialidad

Las y los diputados federales de Acción Nacional vamos luchar contra el Plan C del presidente en Materia Electoral, que pretende de manera tramposa e ilegal apoderarse del INE, llevando propuestas afines a morena a ser electas por tómbolas.

Esto fue declarado por el diputado federal, Xavier Azuara Zúñiga quien indicó que harán lo propio desde la Cámara de Diputados para rechazar el proceso de selección realizado por el Comité Técnico de Evaluación, respecto a los nombramientos de las propuestas de la Presidencia y Consejerías del INE.

Señaló que para todos es claro que morena metió la mano en el proceso pues además de la falta de idoneidad de diversos perfiles por falta de conocimiento en materia electoral, hay vínculos con morena y parentesco con funcionarios gubernamentales, lo cual compromete la independencia de varias propuestas.

Azuara Zúñiga detalló que el proceso que viene es la discusión de las propuestas en el pleno de la Cámara de Diputados y destacó que sí hay un impedimento legal para que estos perfiles no lleguen al INE en el Articulo 41 constitucional que establece que los consejeros deben tener el principio de imparcialidad.

Dijo que con ello se tiene la posibilidad de impugnar las propuestas que tengan inclinación a morena o a cualquier partido, pero además dijo que de aquí al término de la semana se tiene el dialogo abierto para buscar consensos en torno perfiles que sí son idóneos para llegar al Consejo General del INE.

Finalmente, dijo que Acción Nacional no se va a mover de su postura y no dejará de defender a México y su democracia, pues eso es un llamado de miles de ciudadanos que han alzado la voz para que al árbitro electoral se mantenga imparcial y que no se arriesgue la certeza en los próximos procesos electorales.

