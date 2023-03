Plan C de AMLO, promueve ingobernabilidad para 2024: Rubén Guajardo

El diputado panista Rubén Guajardo Barrera afirmó que no hay ninguna duda de que el autoritarismo y la imposición del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, sigue reflejándose en sus decisiones y ahora se evidencia en la elección del próximo titular del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Como ya es su costumbre quiere imponer al perfil que habrá de encargarse de la vida del máximo órgano electoral, ahora propone en su plan C, a figuras que están ligadas a su partido político y que sin lugar a dudas lo único que quieren es perpetuar a MORENA en el poder".

Lamentó que dentro de los perfiles seleccionados para ocupar la presidencia del INE a nivel nacional, no se haya considerado a personas sumamente valiosas de San Luis Potosí, imparciales y que sí tienen carrera en el ámbito democrático y que no militan o tienen vínculos visibles con el Movimiento de Regeneración Nacional y ningún otro partido político.

El Gobierno Federal está empecinado en tomar el control del INE a pesar de que los mexicanos ya le demostraron que no quieren imposiciones de ningún tipo, que no se entrometa en los procesos electorales ni que coarte la libertad de las campañas políticas, es lamentable que en la lista de 20 no hayan considerado a ningún potosino, que además tenían excelentes calificaciones.

"Metieron una quinteta completamente amarrada a MORENA, que incluso si no se alcanza la mayoría para elegirlos y hay insaculación, existe una mayor probabilidad de que el INE sea capturado por una mayoría de consejeros afines al partido en el poder, lo que significa un grave peligro de que tengamos un proceso electoral con consejeros electorales que también son una extracción de la polarización del país”.

Puntualizó el legislador blanquiazul que desde que nació el máximo órgano electoral, fueron electos por consenso y la única ocasión que no fueron electos y se trató de una imposición que fue previo al proceso electoral de 2006, fue que tuvieron que destituir a todos los consejeros por la crisis de legitimidad.

“Si no elegimos consejeros electorales de consenso, estarán generando condiciones de ingobernabilidad y de conflicto político para el 2024, además de poca certeza en los resultados”, señaló.