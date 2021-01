Paloma Aguilar se registra como candidata de Morena para gubernatura de SLP

Paloma Rachel Aguilar Correa, ex administradora general de Recursos y Servicios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), confirmó que se registrará como aspirante a la candidatura por la gubernatura del estado por Morena.

Luego de que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) amplió el plazo para la inscripción de aspirantes a la candidatura por la gubernatura del estado, Aguilar Correa confirmó que a finales de diciembre presentó su renuncia al cargo que ocupaba en el SAT para participar en el proceso interno.

Informó que este lunes "voy a ejercer mi derecho como ciudadana, como potosina, pero sobre todo como militante y fundadora de Morena para el registro a la contienda del proceso interno de Morena".

Descartó que tenga algún favoritismo de su lado al haber trabajado en el gobierno federal, pues señaló que "el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) tiene cercanía con todas las mexicanas y todos los mexicanos, soy una militante de Morena, una fundadora de la 4T en San Luis Potosí".

En ese sentido, aseguró que como militante de Morena se dio a la tarea de conocer todo el estado, "lo que se necesita es conocer la ley, hay adversarios hombres que no conocen la ley, no la respetan, ser abogada me da las cartas credenciales para acceder a un cargo como éste, llevo años hablando con la gente, conozco a la sociedad potosina".

Respecto a las impugnaciones que han presentado otras aspirantes ya inscritas en el proceso interno de Morena, Aguilar Correa señaló que están en su derecho y serán las autoridades correspondientes las que resuelvan, "no obstante se están salvaguardando sus derechos político electorales (ya que se les respetó el registro), pero ahora lo que buscamos es que el perfil más competitivo, pero sobre todo más congruente, emanado del partido, pueda encabezar el proyecto".

Finalmente, calificó como histórico que en este proceso electoral San Luis Potosí aplique el principio de paridad de género, y destacó "lo más importante será distinguir entre proyectos autónomos encabezados por una mujer, y proyectos que probablemente puedan tener vicios del pasado, como proyectos políticos que lanzan a mujeres a encabezar proyectos que no son propios".