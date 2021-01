Que El Mijis va por diputación federal

No es un hueso, son los ideales, dijo el diputado sin partido Pedro Cesar Carrizales Becerra al registrarse como candidato a diputado federal en MORENA.

No, no es el hueso, me conocen, saben qué temas defiendo, que le meto hasta la cocina para pelear por los derechos, para que se sienta la diferencia en las calles. !No criticamos sin aportar ni proponemos sin actuar!, escribió en sus redes sociales.

El Mijis ha sido calificado por organizaciones sociales como el peor diputado de la LXII Legislatura, el más faltista y el que tiene más rezago en las comisiones a las pertenece; ha señalado que está “asqueado” de la política, los partidos y los políticos.

