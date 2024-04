Pago de utilidades; fechas de entrega y dónde puedo quejarme si no las recibo

Las quejas en torno al pago de utilidades han ido en decremento, y más que por falta de cumplimiento, éstas son originadas por la falta de pericia de las empresas para realizar el proceso, señaló Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Entre el 1 de mayo y el 1 de junio, se debe llevar a cabo la entrega de utilidades en aquellas empresas que las hayan tenido, al respecto, Garza Álvarez indicó que en lo que va de la administración estatal han ido a la baja las quejas por este tema, el primer año fueron alrededor de 90, y el año pasado disminuyó a aproximadamente 35.

De esta manera, señaló que el año pasado, prácticamente todas las empresas cumplieron "a cabalidad" en el tema de utilidades correspondientes al año 2022, ya que todas las quejas se resolvieron.

Mencionó que no todas las quejas fueron originadas por la falta de pago de utilidades, también hubo dudas respecto al monto recibido ya que los trabajadores esperaban una mayor cantidad, y en otros donde no hubo pago, la empresa no les notificó la razón, lo que derivó en la queja.

En ese sentido, explicó que 10 días después de presentar la declaración, se debe presentar el acta a la Comisión Mixta, en donde se informa cómo será el proyecto para la repartición de utilidades, "y muchos se equivocaron, no informaron que no había utilidades y entonces el trabajador se inconforma porque cree que hay algo turbio".

Garza Álvarez indicó que todos aquellos trabajadores que tengan dudas en torno al pago de utilidades pueden acercarse a la STPS para ser asesorados y resolver la controversia, pues recordó que el tema de utilidades no es causal para el paro de labores, por lo que en este caso sería ilegal convocar a huelga si existe alguna inconformidad.