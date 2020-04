Padres conectados a la inventiva, por los niños

Entre risas, diversión y una enorme imaginación, es la manera en la que los niños potosinos hacen frente desde sus hogares a la terrible epidemia originada por la aparición del Covid-19, donde muchos de ellos a pesar de su corta edad, les dan grandes lecciones de vida a sus familiares, puesto que su entereza y resiliencia ante este problema de salud pública son realmente admirables.

Carlos Aguilar quien en esta cuarentena , la ha dedicado enteramente a cumplir con sus deberes escolares / Alejandra Ruiz

Hablar acerca de las concepciones de la niñez y su participación como sujetos sociales, es de gran importancia -ahora más que nunca-, puesto que el mundo vive un momento histórico de grandes cambios y de transformaciones.

Camila Ramírez haciendo su tarea del preescolar / Alejandra Ruiz

En exclusiva para El Sol de San Luis, niñas y niños de todas las edades, compartieron cómo es vivir el aislamiento en casa, donde también celebrarán el Día del Niño en cuarentena.

En este confinamiento obligatorio, donde la seriedad y la preocupación se ha apoderado del mundo adulto, pequeñas como Daniela y Renata Andrade, de 6 y dos años de edad respectivamente, son esa esperanza a la que cientos de padres de familia se aferran para superar estos momentos de gran crisis.

Pequeña Daniela y Renata Andrade, de seis y dos años / Alejandra Ruiz

Daniela quien es la hermana mayor, de la familia Andrade Borjas, inicia su día tomando sus clases de primaria por la mañana, se le nota entusiasmada, con la energía al borde, pues pasar tantas horas en casa de alguna forma la hace contenerse. Caso contrario para Renata quien se divierte y distrae con cualquier dinámica elaborada por su madre Mariana, o bien, juega con su hermana cuando ésta ya cumplió con sus deberes escolares.

Daniela Andrade de 6 años de edad, haciendo sus deberes escolares / Alejandra Ruiz

Parecen no darse cuenta de nada, pero el simple hecho de estar siempre en su hogar y bajo el cuidado de mamá les hace sospechar, y hasta el caer en la desesperación, donde la labor de Mariana como madre se ha vuelto más que indispensable.

“Por las tardes es cuando entra la desesperación de hacer algo más, simplemente el hecho de no salir les ahoga de alguna manera, yo trato de ponerles aquí en casa alberquita o brincolin pero ya hasta eso no basta, cada vez se pierden más las ideas de saber qué hacer para entretenerles”, comentó Mariana.La inventiva de las madres de familia que acompañan a sus pequeños en estos días de encierro, se ha vuelto una herramienta más que necesaria, para Pau López quien está a punto de cumplir los 4 años de edad, este aislamiento la motivó para poner en práctica un video tutorial de peinados extravagantes, y le solicitó a su mamá Fernanda Navarro, recrear uno muy singular.

Pau López, de 4 años de edad, en esta cuarentena a parte de hacer sus tareas del kinder, le gusta poner en práctica video tutoriales / Alejandra Ruiz

Una risa picara y una mirada de sorpresa es la que tenía Pau al observar a su mami cumplir su peinado de ensueño,” La más divertida es mi hija que va en el kinder, todos los días le dejan actividades padres, mis otros dos pequeños son más reservados, pero los puse a pintar, hacer masa play doh, mojarse y también hacemos postres”, indicó Fernanda quien a la par de su hija Pau ríen al ver el resultado de su gran peinado.

También en estos tiempo de epidemia, los niños se redescubren en nuevas facetas, que les permiten conocerse y explorar otras vías de comunicación para expresar lo que sienten, y sobre todo abren camino para formar su personalidad, como el caso del simpático Sebastián Téllez Rodríguez, quien cursa la primaria en casa, y quien comparte que “me agrada disfrazarme en esta cuarentena, imito personajes,juego con mis hermanos al bebéleche, exploro en la computadora de mi mamá y sobre todo siempre quiero comer sandía”.

Sebastián Téllez Rodríguez, a quien le gusta disfrazarse / Alejandra Ruiz

La disciplina no se puede dejar a un lado, y la pequeña Renata González de 6 años de edad , es muestra de ello. Con un carisma que la distingue y una gran ímpetu por descubrir cosas nuevas , estos días de confinamiento ha sido para ella un escalón más para aprender y sobre todo convivir con una de las personas a quien dice querer más en este mundo, su hermano Yahir de 23 años de edad. Pasar horas enteras con su “hermanito” es una fantasía hecha realidad para ella, “ Nos levantamos temprano a ver el canal once, dormimos una siesta porque las siete de la mañana es muy temprano para los dos y el día se hace largo. A las diez desayunamos, hacemos la tarea y recogemos la casa. A diario escogemos una película antes de que mi hermano entre a trabajar y pasamos el tiempo comiendo chucherías. En la tarde, juego con mi mamá y después salgo al patio a jugar con las mascotas, para luego bañarme y dormir”, señaló Renata, quien además todos los días trata de explorar su lado artístico haciendo dibujos.

Renata González / Alejandra Ruiz

Misma situación que Natalia Castañeda magaña, de 5 años de edad, quien este confinamiento dispuesto por las autoridades le ha permitido descubrir nuevas cosas, compartir con su familia y por supuesto también ser la compañía perfecta para su abuelita Lupita.

Natalia Castañeda Magaña, quien cursa el nivel preescolar y aprovecha este confinamiento para jugar y aprender nuevas cosas / Alejandra Ruiz

Por último Diego Hernández Rangel, de 12 años de edad y quien cursa el primero de secundaria, nos invita a reflexionar sobre el aislamiento infantil que se ha vuelto obligatorio para salvaguardar su salud en estos momentos de pandemia, “ Es una situación difícil para todo el mundo, que nos obliga a quedarnos en nuestra casa. Yo he optado por pasar mi tiempo dibujando, me relaja. También me conecto con mis amigos en redes sociales como WhatsApp. Juego con mi perro. Me pongo a pintar, hago las tareas que me encargan mis profesores y veo las clases por televisión”.

Diego Hernández Rangel, de 12 años de edad y quien cursa el primero de secundaria | Alejandra Ruiz

De igual forma , hoy que se celebra el Día del Niño, el pequeño Diego invita a todos los niños y padres de familia a celebrar en su hogar, “Que se queden en casa, que sigan las indicaciones que nos dicen nuestros padres y los doctores. Que sea un día donde realicen sus actividades favoritas para que no se aburran y que traten de aprender nuevas cosas”.