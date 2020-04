Con trazos coloridos, le preguntan al Dr. Gatell

Trazos ingenuos , coloridos y con mucha imaginación, fueron los realizados por niñas, niños y adolescentes potosinos, donde muchos de ellos hicieron llegar a través de la plataforma dispuesta en la página oficial coronavirus.gob.mx, su dibujo y preguntas acerca de la pandemia por Covid-19 que aqueja actualmente al país, pequeños que se encuentran ahora a la espera de los resultados ganadores de la convocatoria infantil “Pregúntale al Dr. Gatell”.

Este es el caso de Ivana Paloma Diaz Muñoz, de 14 años de edad y estudiante de nivel Secundaria, quien se tomó el tiempo necesario para elaborar una creativa ilustración con la que participa en esta dinámica dispuesta por la Secretaría de Salud.

Una reinterpretación de “Susana Distancia” es con la que concursa Ivana, en esta dinámica infantil, quien se dice entusiasmada por saber que en estos momentos de crisis sanitaria también se tomará en cuenta el pensar y sentir de los más pequeños del hogar.

“Dibujo desde que tengo memoria, es mi pasión. Quería expresar lo que siento actualmente para compartirlo con los demás, y también quiero dar a conocer mi trabajo artístico. En estos momentos de contingencia, no hay muchas cosas dificiles para mi ahora, realmente me gusta estar en casa con mi familia, algunas veces pienso en el terror que me provoca el pensar que alguien que yo quiero mucho se contagie, pero fuera de eso no tengo mucho problema.

Mis papás me han apoyado mucho, puede que demasiado, para hacer posible mi participación en esta convocatoria, algunos de mis familiares compartieron mi dibujo todo lo que pudieron, me alegra que esten orgullosos de mi y mis ganas de participar”, indicó Ivana.

Y así como Ivana, muchas personas se dicen agradecidas por tomar en cuenta la opinión de los niños y niñas, quienes tienen mucho que decir referente a esta epidemia. Libertad Escudero,quien es maestra nivel primaria y secundaria mencionó que esta actividad es incluyente y necesaria “Considerar la opinión de los niños y sus sentimientos habla de la sencillez y grandeza de esta institución. En casa ya no hay niños ,pero mis hijas (casi profesionistas) y yo, estamos emocionadas y esperamos entusiasmadas la transmisión del día 30 de abril”.

De igual forma para Gumaro Santana, padre de familia refirió que esta convocatoria no tiene precedentes, puesto que nunca antes se había tomado en consideración el parecer de los niños y niñas del país , frente a los problemas que les aquejan en la actualidad, sobre todo ahora que por primera vez son testigos de un problema sanitario como lo es el Covid-19, además agregó que”El Dr. López-Gatell, ha sido una gran bendición para nosotros en estos días de encierro y zozobra, hemos sido inspirados por él en todas las etapas de la vida -niñas, niños, jóvenes y adultos-.Esta iniciativa tan creativa para escuchar a los más pequeños me parece formidable, sobretodo porque les sirve como distractor, porque aunque no lo creamos, ellos se dan cuenta de todo. Dios le de sabiduría y paciencia para que tenga conocimiento de las diferentes opiniones de todos los niños de México”.

También hubo pequeños quienes por falta de tiempo se quedaron sin participar, pero esto no les impidió compartir a través de las redes sociales sus preguntas y trabajos, donde las interrogantes más comunes fueron “¿Qué mensaje tiene para las personas que consideran que todo esto es una conspiración?”, “¿Como podemos hacer para traer a nuestra mamá a casa?”, “¿Es falta de respeto hacer mi fiesta de Susana Distancia?”, “Si el virus se transmite haciendo achu ¿por qué lavan sus zapatos al entrar?” y por último una de las más recurrentes fue “¿Algún día volveremos a abrazar a nuestros amigos?" .

Todas estas dudas evidencian de a poco el temor que existe en los niños y adolescentes de la entidad y el país por esta crisis sanitaria, donde a pesar de su corta edad poseen una conciencia que algunos adultos tendría que envidiarles.

Por último Ivana Paloma invitó a la población potosina a ser más conscientes del panorama que nos rodea, “Quiero decirles que no se espanten, son cosas que suelen pasar, y debemos enfrentarlas con valentía y positividad, solo es cuestión de esperar pacientemente a que las cosas se calmen, y también ¡Que ya no salgan tanto! Aquí en San luis la gente no hace caso ¡Porfavor solo salgan si es necesario!”, puntualizó.