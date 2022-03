Padre de Renata pide que no haya impunidad; feminicidios en Cerritos

El 18 de marzo en el municipio de Cerritos, San Luis Potosí, se cimbró el dolor y la consternación por el feminicidio de Renata, una pequeña de tres años y ocho meses de edad que fue asesinada y víctima de la violencia ejercida por un hombre sin escrúpulos y también víctima de la desatención total de su familia nuclear.

Este Feminicidio infantil reflejó no solo la vulnerabilidad en la que se encontraba Renata, sino también todo un estado de indefensión que merecía ser observado por las autoridades del municipio y por qué no decirlo, por sus mismos familiares.

El padre de Renata, el señor Víctor Javier Barrón Estrada, relata que fue a principios del año 2022 que su exesposa y madre de su hija, interpuso una denuncia en su contra por supuestos actos de violencia que derivaron en una orden de restricción que le imposibilitó ver y tener acercamiento con su heredera.

"Una denuncia que fue manipulada y que me impidió de manera total tener contacto con mi hija. Lo intenté innumerables ocasiones, pero nunca se me permitió verla".

Fue en el mes de febrero, que pudo tener un pequeño encuentro con Renata, tan sólo unos minutos en dónde observó que su pequeña hija tenía una lesión en su ojo derecho.

"Esa fue la primera señal que vi. Entre el 10 y el 12 de febrero la vi por última vez. Su madre me negó que le hubieran pegado, me dijo que se le había caído la tele encima a mi hija y que quién era yo para cuestionarla. Que si nunca se me había accidentado un niño, yo le dije que no y pedí explicaciones. No me las quiso dar y me amenazó con la orden de restricción y me tuve que retirar del lugar, sin poder esclarecer lo que le había pasado a mi niña".

Durante ese lapso, se enteró que su exesposa Yaquelín González, mantenía una relación sentimental con Alejandro "N", quien es conocido por su historial violento, según los testimonios recabados durante esta entrevista.

Fue así que posteriormente le informaron algunas personas allegadas a la familia materna de Renata que ella presentaba una lesión en sus ojos, debido a un accidente automovilístico, en dónde Alejandro "N" fue el responsable de la conducción.

Luego de ello, no supo más de Renata y aunque le pidió a su exesposa poder tener contacto con su hija, ésta se lo negó rotundamente.

LA SOMBRA DE UN FEMINICIDIO

El 19 de marzo, al señor Barrón Estrada le notificaron en su trabajo que su hija Renata se encontraba internada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del municipio de Rioverde, aparentemente por un golpe en la cabeza.

Debido a esto, el padre de Renata se trasladó de inmediato hasta esta institución de salud dónde le informaron que su hija ya había fallecido algunas horas antes.

Un acontecimiento que le dejó más dudas que respuestas al padre de Renata.

Por ello, solicitó escuchar la versión de su exesposa y la pareja de la misma, quienes no pudieron definir con claridad qué fue lo que sucedió.

"Ellos primero argumentaron que mi niña se cayó, que había sido un accidente y que mi hija se había caído de la cama. También señalaron que un vecino les ayudó a trasladar a mi hija y que la llevaron con un médico de apellido Monroe, quien los canalizó a urgencias a una clínica de Cerritos, para después ser trasladada al IMSS de Rioverde".

Ilustrativas archivo | El Sol de San Luis

Declaración que contradice los hechos, pues según menciona el señor Barrón Estrada su exesposa y el hoy implicado mencionaron que la muerte de su hija fue en otro domicilio.

"Ellos declararon que mi hija murió en el domicilio de mi expareja, en la colonia Santa Cruz. Pero existe un vídeo en el cual se ve que ellos sacan a mi hija envuelta en una sábana del domicilio de la pareja de la madre de mi hija, en calle Ignacio Comonfort, en el Barrio de San Antonio".

Un vídeo que solicita a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a las dependencias municipales de investigación tanto de Cerritos y de Rioverde tomen en cuenta como prueba y lo pidan a la persona que lo tiene hoy en su poder.

"Yo no lo puedo pedir, no me compete. Yo le ruego a las autoridades que me ayuden y se tome como prueba, que hagan lo correspondiente".

Inconsistencias que desencadenaron la insistencia del padre de Renata por saber qué fue lo que verdaderamente pasó con su hija.

Por ello solicitó al médico legista, a la Policía de Investigación y al médico Forense una investigación y análisis sobre la muerte de Renata.

Según la información referida por el señor Barrón Estrada, las autoridades le dieron a leer un informe forense que exhibe los resultados de la autopsia médica de su hija, en el cual se identificó que Renata recibió 33 golpes contundentes en diferentes áreas de su cuerpo y que además presentaba lesiones de semanas anteriores que reflejaban que había sido víctima de maltrato físico severo.

"Así me lo dijo el médico, su hija es víctima de feminicidio".

UN PRESUNTO IMPLICADO

Cómo resultado, la PDI informó que fue detenido Alejandro "N", pareja de la madre de Renata, por la probable participación en los delitos de feminicidio con punibilidad agravada y violencia familiar.

Esto puesto que en las declaraciones iniciales, ambos involucrados mencionaron que Renata estaba a cargo y bajo el cuidado del hoy detenido.

Que tras las indagaciones realizadas por los elementos de la PDI, se logró establecer la presunta intervención de Noé Alejandro “N”, pareja sentimental de la madre de la víctima, quien habría golpeado a la niña al interior de un domicilio perteneciente al Barrio de San Antonio, provocándole una hemorragia intrabdominal.

El agente del Ministerio Público Especializado en Feminicidios solicitó al Juez de Control la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada y resultó en el traslado de Alejandro"N" a las instalaciones del centro de reinserción social de la Zona Media.

"MI HIJA MERECE JUSTICIA"

Sin embargo, el padre de Renata dice sentirse poco satisfecho.

"Quiero a la madre de mi hija en la cárcel y que pague por su participación".

El señor Víctor Barrón menciona que existen las pruebas suficientes para señalar a su exesposa como cómplice del feminicidio de su hija.

Un señalamiento que para él cobró mayor sentido después de la audiencia inicial con el feminicida de Renata.

"Nunca ha estado de la parte ofendida. Incluso en la primera audiencia siempre estuvo con su pareja. ¿Como es posible eso? mataron a nuestra hija, ella debería estar con la parte que lo denuncia. Ella sabía lo que sucedía. También sabe el parte médico y de las autoridades que tipificaron la muerte de Renata como Feminicidio".

Otra declaración qué aumentó las dudas sobre la supuesta participación de su ex esposa en el feminicidio de su hija, fue que el día de la audiencia inicial, ella refirió a la familia materna que la muerte de Renata había ocurrido en otro contexto.

"Ella le dijo a su familia materna que nuestra hija había muerto por una infección estomacal, debido a una bacteria. Eso fue lo que me refirieron los familiares. Les mintió incluso a ellos".

Una postura que dista mucho a lo referido oficialmente por las autoridades.

Debido a esto el papá de Renata pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), al DIF estatal y a la Unidad de Acceso a la Justicia y Feminicidios de la FGE le brinden acompañamiento para que el proceso de indagación sobre el feminicidio de Renata sea transparente y que nada intervenga en la detención del implicado, y de quién o quienes resulten responsables.

Pues teme que dentro de las investigaciones y las audiencias se realice tráfico de influencias que no permitan qué Alejandro "N",- señalado como posible autor del feminicidio de Renata-, sea procesado por el delito por el cual se encuentra detenido.

"Yo le ruego a estas autoridades vengan y nos acompañen. Nos brinden apoyo y ayuden para investigar más sobre el feminicidio de mi hija. Que no quede impune y que las personas que participaron en los hechos sean detenidas. Mi hija merece Justicia. El dolor es grande y a nadie se le desea este golpe", finalizó.