Observa ASE 2,400 mdp en irregularidades durante gobierno de Carreras

Durante los últimos cinco ejercicios fiscales, la Auditoría Superior del Estado ha observado un monto cercano a los 2 mil 403 millones de pesos al Poder Ejecutivo; esto incluye irregularidades por concepto de adquisiciones de productos y servicios.

La titular de la ASE Edith Muñoz dijo que esto fue asentado en los Pliegos de Observaciones correspondientes a los Informes de las Cuentas Públicas 2017 a 2021 (durante el gobierno de Juan Manuel Carreras López) , del mismo modo que se llevaron a cabo los procedimientos administrativos de rigor, algunos de los cuales siguen su curso legal actualmente.

En relación con los importes señalados al Ejecutivo durante el período en mención, el ejercicio con un número mayor de observaciones es 2020, que acumula una cantidad equivalente a los 1,035 millones 441 mil 591 pesos; le sigue 2021 con 753 millones 104 mil 159 pesos; 2019 con 400 millones 437 mil 093 pesos; debajo de ellos está 2018 con 162 millones 233 mil 534 pesos; y finalmente 2017 con 51 millones 556 mil 077 pesos observados.

En este sentido, la dependencia gubernamental que acumula los mayores montos observados durante este período es Servicios de Salud de San Luis Potosí, que de los 2 mil 351 millones 216 mil 377 pesos señalados al Ejecutivo, ésta tiene irregularidades por 765 millones 015 mil 875 pesos en 2020 y 332 millones 947 mil 631 pesos en 2019, lo que significa un 83 y 74 por ciento respectivamente, solo por mencionar los mayores importes.

Sobre el asunto, el organismo fiscalizador ha dicho que no es ajena a las recientes denuncias en medios por parte de Gobierno del Estado, a cerca de la “dudosa legalidad” en algunos procedimientos de adquisición que realizó la anterior administración gubernamental. Asimismo, las irregularidades detectadas por la ASE que no fueron debidamente solventadas no quedarán sin sancionar, ya que las acciones emitidas en relación con ellas, siguen su curso legal.