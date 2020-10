Nuevos partidos contribuyen a la democracia

El visto bueno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a dos nuevos partidos políticos contribuirá a la democracia, pero siempre y cuando no sean “satélites”; de lo contrario no alcanzarían la votación necesaria para mantener su registro.

Lo anterior opinó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Francisco Aguilar Hernández, sobre el registro como partido político a la asociación Redes Sociales Progresistas, que dirige José Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo, y el de Fuerza Social por México (FSM), vinculado al senador morenista Pedro Haces.

“En Acción Nacional esperamos que estos nuevos partidos tengan una ruta propia, que sus estatutos y sus principios sean una opción que fortalezca la democracia del país, de otra manera se estará fallando a la ciudadanía en las ofertas políticas que se tienen”, aseveró.

El dirigente panista potosino reconoció que no hay rivales pequeños; sin embargo, “sabemos que todavía no hay una estructura sólida de estos partidos en San Luis Potosí, puesto que hasta hace días no había claridad de que alcanzaran a ser una opción para aparecer en la boleta.

En este sentido, agregó, lo peor que pueden hacer es llegar a ser partidos “satélites”, que no representen una esencia diferente a los partidos que ya existen; pues de ser así, “se complicaría mucho que puedan alcanzar la votación necesaria para mantener el registro”.

Cabe destacar que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya había negado el registro como partido a Redes Sociales Progresistas, fallo que fue revocado por el TEPJF.