"No queremos una política vulgar": Jesús Priego

"No queremos una política vulgar", señaló Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí en referencia a la próxima realización de los debates entre los candidatos a la gubernatura del estado.

El próximo 9 de mayo se llevará a cabo el primer debate entre los candidatos y candidatas a la gubernatura del estado, al respecto, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí solicitó a los aspirantes que en dicho ejercicio "no se pongan apodos, que no se burlen unos de otros, que no salgan con algunas cosas como vimos en campañas anteriores".

El sacerdote dijo ser de la idea de que "la política tiene que refinarse, tiene que hacerse elegante", pues recordó que incluso antaño, decir que una persona era "política" hacía referencia a alguien que sabía mantener la ecuanimidad, la calma y las propuestas.

Manifestó que contrario a ello, la política ha degenerado "en algo que causa alarma, que es la violencia política... entonces queremos volver a esa política, no queremos una política vulgar, queremos una política de altura".

Así mismo, Priego Rivera invitó a los candidatos a participar en los debates, incluso si no están obligados a asistir, "por cortesía política asistan porque el ciudadano necesita saber cuáles son las propuestas, no pierden nada, al contrario, ganan mucho, pueden ganar electores si sus propuestas son buenas, viables para el estado y la ciudad".