No hay garantía que empresas puedan pagar bonos adicionales al aguinaldo: Empresario

Aunque el pago de aguinaldo está garantizado para los trabajadores, se corre el riesgo de que este año no se puedan otorgar beneficios extras, como bonos navideños y compensaciones, debido a que las empresas siguen enfrentando una complicada situación financiera, ya que la recuperación económica para muchas de ellas ha sido muy lenta.

Señaló lo anterior el presidente del Parque Industrial Fundidores, Héctor D’argence Villegas, quien manifestó que, el sector empresarial se encuentra todavía muy lastimado de la crisis económica que generó la pandemia por el Covid-19, y hay muchas empresas que siguen tratando de sobrevivir, sin embargo mantienen el compromiso de poder cumplir con el pago de sus obligaciones.

Explicó que, la ley establece que se debe pagar como mínimo lo equivalente a 15 días de salario, pero por lo general, en muchas empresas entregan un equivalente a 20 o 30 días de salario; no obstante, en esta ocasión no se puede garantizar que las empresas tengan la capacidad de pagar más de lo que marca la ley, o que incluso puedan darse bonos extra a los trabajadores.

“Lo que se otorgaba más allá de lo que obliga la ley está en duda, porque no sabemos las condiciones de cada una de las empresas, entendemos que la conciencia y el espíritu de cada empresario es mucha, pero las condiciones económicas de su empresa no son buenas. Creo que ahorita lo más importante, más que nada es conservar el empleo, que el empresario sea consciente de ese tema y trate de no despedir a sus trabajadores”, apuntó.

En ese sentido, dijo que dependerá de las condiciones financieras de cada empresa el que puedan estar brindando más beneficios a sus trabajadores durante el mes de diciembre, pero reiteró que el pago de aguinaldo no está en discusión y ese será cumplido conforme a lo establecido.

Finalmente, hizo un llamado a todos los trabajadores que reciben aguinaldo a administrarlo adecuadamente, pues hoy con la pandemia se ha vuelto más necesario manejar nuestros ingresos económicos de una manera más razonada, para enfrentar los gastos que se pudieran generar en el futuro en materia de salud y otros imprevistos.

