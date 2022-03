"No hablaré más del tema de NL y el agua": RGC

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, advirtió que no hablará más acerca de la intención del gobierno de Nuevo León por reactivar el proyecto Monterrey VI, luego de las agresiones en redes sociales de personas del estado vecino en contra de potosinos.

“Quiero dejar cerrado el tema del agua, que se ha convertido en un asunto político y la verdad que no era así como se pretendía dar este contexto, nosotros no le echamos la culpa a Guanajuato porque no tenemos el agua y no queremos quitarles el recurso a zonas ecológicas de otro estado”, manifestó.

El asunto ha sido muy controvertido, añadió, pero quiero expresarles a todos los municipios de Nuevo León que no es nada contra su gente “no es nada contra ustedes ni contra las autoridades, creo que es un acto de responsabilidad el que nosotros, como potosinos, asumamos el cuidado, de que no se cometa un ecocidio en la Huasteca potosina”.

Aseguró que no se trata de no querer dar el agua, “al contrario, si nosotros tuviéramos suficiente para nosotros se las daríamos, pero tal vez no conocen los problemas que tenemos en la zona metropolitana de Soledad y San Luis Potosí con la falta de agua; es una situación igual o peor”.

La reactivación del proyecto Monterrey VI sería un ecocidio, reiteró, quiero dejar en claro que no es un tema con la “razita” de Nuevo León, a la que queremos mucho, yo tengo amigos que quiero y les pedimos un trato de la misma forma que aquí se les trata bien y no se les insulta, como han insultado a potosinos”.

El mandatario estatal consideró que esa actitud no se vale, “pero cada quien tiene y maneja el léxico que quiere, yo nomás les digo que de la misma manera cuido y con mucha responsabilidad trato a la gente de Nuevo León como a la que habita en San Luis Potosí”.

Finalmente, Gallardo Cardona confirmó que, con estas declaraciones, quiere dejar cerrado el tema del agua “porque se está haciendo más político que otra cosa y la verdad que no es así como cómo se pretende dar el contexto, pero seguiremos defendiendo que no se cometa un ecocidio en la Huasteca potosina”.