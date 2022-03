Continúa vigente asignación de agua del río Pánuco a Nuevo León: Conagua

Sigue vigente el título de asignación de agua del río Pánuco en favor de Nuevo León, indicó Joel Félix Díaz, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante la polémica que existe en torno al proyecto Monterrey VI, que contempla llevar agua desde la Huasteca potosina hasta Nuevo León, Félix Díaz explicó que en 2011 la Conagua otorgó un título de asignación de 473 millones de metros cúbicos de agua en favor del sistema de agua potable de Monterrey.

Explicó que dicho título de asignación fue actualizado en 2014, y aunque cualquier título tiene dos años para ser aprovechado, en este caso no se ha hecho valer pero tampoco fue cancelado, "no sabemos porqué, no estuvo en nuestra cancha", por lo que aparentemente sigue vigente.

Indicó que son las oficinas centrales de la Conagua las que tendrían que tomar una decisión en torno a este proyecto en coordinación con los estados implicados, además de que se deben considerar aspectos políticos y sociales, así como tomar en cuenta que también San Luis Potosí tiene sus propias necesidades en materia hídrica.

Félix Díaz destacó también, que al parecer Nuevo León ya busca otras opciones para contar con suministro de agua potable, entre las que se ha mencionado incluso desalinizar agua de mar.