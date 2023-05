No ganemos el poder y perdamos el partido: Liliana Flores

No podemos permitir que el poder y los espacios públicos nos hagan perder la esencia de lo que somos, sino por el contrario, estos deben darnos la oportunidad de enamorar a los ciudadanos de lo que somos, principalmente en Acción Nacional.

Así lo expresó en entrevista con El Sol de San Luis la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, coordinadora parlamentaria del PAN y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, quien reconoció que, aunque el Partido Acción Nacional a lo largo de los años ha logrado conquistar diversos espacios públicos y ganar la confianza de los ciudadanos, hubo un momento de la historia en el que se dejaron de lado los valores y la esencia que distinguen a este instituto.

Recordó una frase que ha trascendido entre las generaciones de panistas, “no ganemos el poder y perdamos el partido”, dijo, “es algo que no debemos permitir. Con mucha responsabilidad lo digo, creo que hay panistas antes y después del 2000; los de antes sabíamos que al partido había que aportarle trabajo y recurso económico. Vendíamos naranjas, hacíamos rifas, bailes, se recaudaba dinero y con eso se daban apoyos; no teníamos un recurso fijo o gobiernos que nos cobijaran en los trabajos políticos. Después del 2000 cambió el esquema, vimos que se puede ganar, que ya había más posibilidades y presupuesto, es ahí que empezamos a tener más funcionarios. Quizá eso nos dio cierta ligereza, pero bajamos el paso, y se nos olvidó cómo llegamos a ser una verdadera opción para los ciudadanos”.

ENAMORAR A LAS NUEVAS GENERACIONES DE ACCIÓN NACIONAL

Hace más de 23 años que Liliana Flores es panista de corazón, se describe a ella misma como una mujer política enamorada de su partido, por sus valores y convicciones. A su memoria vienen recuerdos, como cuando en 1996 ingresó como adherente al PAN, y un año más tarde formó parte de la comisión organizadora de la primera Asamblea Estatal Juvenil de Acción Nacional.

“No no había un grupo de jóvenes como tal en SLP y yo formé parte de la comisión organizadora, esa es una parte de la historia dentro del PAN que a mí me enorgullece muchísimo y que pocos conocen. A nivel municipal he estado en diversas carteras, promoción política de la mujer, capacitación, y he sido presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en Tamuín”, expresó.

Su carrera política la llevó a conocer muchos panistas, que si bien, dijo, “algunos ya se fueron y otros aquí siguen”, y aunque le tiene una gran estima a quienes ya no están en el partido, no comparte el que se hayan ido, pues consideró que “cuando tú quieres algo hay que luchar mucho más allá”.

En ese sentido, manifestó sentirse orgullosa de ser panista por todo lo que ha aprendido de su partido, sobre todo sus valores que lo distinguen por sobre otros institutos políticos: el bien común (que es su bandera), el buscar siempre el beneficio de la sociedad; el valor de la solidaridad, el ponerte del lado de la persona que solicita apoyo; y la lealtad.

“Esos son los valores que yo entendí de Acción Nacional, con esos me quedo y me aferro, y como yo hay muchos panistas en SLP que estamos igual. Quizás el regresar a la esencia, a los valores e ideales se ha perdido un poco, pero los que somos viejos panistas tenemos que enamorar a las nuevas generaciones. Yo no sé cómo me enamoré del PAN, pero puedo decir que creo en él, para mí es el mejor instituto político, yo aprendí su historia, entendí su esencia y sé cuáles son sus objetivos”, apuntó.

EL PAN RUMBO AL 2024

Reconoció que el desencanto que existe por parte de la ciudadanía hacia los partidos políticos, quienes forman parte de ellos y hacia los gobernantes en general, es a raíz de que, en muchas ocasiones, como servidores públicos y militantes de un partido le fallaron a la sociedad, esto llevó a perder la confianza de la gente.

Sin embargo, consideró, hoy es buen momento para recapitular los aciertos y errores que se han tenido, es un punto clave para el 2024; recordar por qué el PAN fue antes una opción, qué los llevó a tener un triunfo tan grande como en el 2000 y por qué los mexicanos le dieron su confianza, para con ello regresar con fuerza.

“No siempre se gana ganando, a veces perdiendo podemos ganar el aprendizaje de los errores, de lo que nos faltó y poder empezar de nuevo. Tenemos que estar muy atentos de la ciudadanía, de lo que sienten, ven y perciben, porque nos debemos a ellos”, agregó.

MUJER EN LA POLÍTICA

Como mujer en política, Liliana Flores externó que todavía hay algunos retos y obstáculos para lograr una paridad de género. Aunque hoy en el Congreso del Estado ya se tiene una equidad más real, pues está representado por 13 diputadas mujeres y 14 diputados hombres, todavía hay otros espacios públicos y del ámbito político que les faltan a las mujeres por conquistar.

“Considero, y lo he vivido, que para hablar de tú a tú con los varones de política primero tenemos que demostrar la capacidad y luego nos toman en serio. Es difícil que desde la primera vez nos vean como iguales, como que no nos creen, pero cruzar ese tema es una gran responsabilidad”, comentó.

Inclusive, consideró, en parte el desencanto de la ciudadanía para con la política es porque ésta “ha sido mayormente de varones”, por lo que, el compromiso y la responsabilidad de las mujeres en política es aún mayor, porque deben de demostrar que saben trabajar para el beneficio de la comunidad.

“La sociedad está desilusionada, se siente traicionada, entonces, la responsabilidad que tenemos nosotras las mujeres de hacer política es precisamente regresar esa confianza, tenemos que apostar y demostrar que como mujeres en política estamos comprometidas con las causas sociales, con el beneficio común, y dejar a un lado esa imagen de un político que va por un beneficio personal”, apuntó.

TRABAJO LEGISLATIVO Y EL TURISMO

En cuanto al trabajo de la LXIII Legislatura, la presidenta de la Jucopo destacó que la relación cordial que tienen los 27 diputados y diputadas ha permitido tener un avance favorable en varias de las iniciativas que se han promovido.

Precisamente una de las iniciativas que Liliana Flores impulsó y que hoy es una realidad fue la creación permanente de la Comisión Fomento al Turismo, que tiene como objetivo dar visibilidad al sector turístico en todo el Estado, ver cuáles son sus necesidades e inquietudes, para generar leyes que permitan tener una actividad mejor regulada.

Actualmente desde esta comisión están revisando y actualizando la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí, porque el turismo al ser una actividad muy dinámica, que está en constante crecimiento y desarrollo, necesita tener orden. Por ello, están llevando cabo foros regionales en los que se está consultando la ley, junto con prestadores de servicios turísticos, como hoteleros, restauranteros, agencias de viajes, tour operadores, administradores de parajes turísticos, etc.

El primer foro se realizó en la zona media en Ciudad Fernández; el segundo fue en la huasteca norte en Tamuín; el tercero en la huasteca sur en Xilitla; el próximo 7 de junio se realizará el de la zona centro en San Luis capital; y el quinto foro será en el Altiplano.

Algunos temas que han surgido son: el impuesto sobre hospedaje, que es muy importante para seguir promocionando el Estado; la regulación de las plataformas digitales de hospedaje, para que haya un mejor ordenamiento y se garantice la seguridad de los turistas; así como el poder empujar a los ayuntamientos para que cuenten con un inventario turístico, a fin de que el turismo sea considerado como una actividad seria que genera economía.

“El turismo tiene la gran oportunidad de ser una generadora de ingresos a nivel local, pero también tiene la suficiente fuerza para atraer grandes inversionistas a SLP, no sólo ellos se va a beneficiar, sino todos lo haremos, porque habrá más movilidad, más visitas en los parajes y más oportunidad de generar economía para las familias locales”, resaltó.

Finalmente, la diputada indicó que antes de terminar el mes de junio deberán haber concluido los foros y presentado la iniciativa, pues está por concluir el primer periodo ordinario, después los diputados entran en un periodo de receso, en el que dejan de sesionar cada semana en el Congreso, pero mantienen activas las reuniones de las comisiones. Será en este receso en que se aprovechará para darle seguimiento a la iniciativa, y así, en el segundo periodo ordinario que inicia en septiembre, haya la posibilidad de ya tener un dictamen y poder votar la ley.

“Recordemos que cuando se presenta una iniciativa debe ser turnada a comisiones, se analiza en éstas y después es llevada a Pleno, es un proceso no muy corto, pero estoy segura de que lo vamos a lograr”, afirmó.