"No es necesario dejar de comer carne, solo no comamos prójimo": Vocero de la Arquidiócesis

Si durante la temporada de Semana Santa no se pueden seguir ciertas tradiciones, se pueden hacer otro tipo de sacrificios, señaló el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Tomás Cruz Perales, quien señaló que la Iglesia ya no es tan estricta en ese sentido.

El próximo 22 de febrero será "Miércoles de Ceniza", con el cual se da inicio a la Cuaresma en la religión católica; al respecto, Cruz Perales recordó que con el Miércoles de Ceniza "comenzamos esta experiencia e invitación a vivir la conversión, que es uno de los aspectos fundamentales y que invita sobre todo en la oración, la penitencia y la caridad".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Mencionó que la iglesia ya no es tan exigente en cuanto a algunas tradiciones propias de la temporada, y que por ejemplo, si una persona no puede hacer el sacrificio de dejar de comer carne en estas fechas, al menos "no comamos prójimo".

Destacó que lo importante es tener la caridad como referencia para la vida cristiana, "creo que la gente ha tomado mucha conciencia en ese sentido".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Manifestó que inclusive la reciente colecta que se realizó en favor de los damnificados por el sismo en Turquía y Siria, es una muestra de caridad de los mexicanos y que así lo destacó el Arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, "ahora tocó en estos países, pero ha habido momentos en nuestro país que ha respondido muy bonito la gente y ha participado en otras formas, no sólo lo económico".