No es momento de política, son tiempos de salvar vidas: Mónica Rangel

Al considerársele como una de las posibles candidatas a la gubernatura del Estado, por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, dijo no estar en los tiempos de definición de este tema, y además aseguró que estará en el cargo hasta que su jefe, el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, lo decida.

“Yo tengo un jefe y en estos momentos hay que atender la pandemia, tenemos que sacar adelante esta situación, todavía no son los tiempos, yo respondo a quien me da la oportunidad de servir a los potosinos, estaré en el cargo hasta que él, me lo permita”.

Con respecto a las presuntas facturas que fueron pagadas a Gabriel Salazar, empresario local que presuntamente defraudó a cientos de potosinos en meses anteriores, pidió que la ciudadanía, ni los medios de comunicación, no se distrajeran en esos temas, toda vez que ahora la función principal es salvar vidas.

Al igual, definió que en su momento contestará a todas aquellas observaciones que pudiera haber con respecto a facturas apócrifas “no nos distraigan, en este momento lo primordial es salvar vidas, son empresas relacionadas que tenemos que ver, nosotros hemos buscado las mejores ofertas y oportunidades y todas las facturas pagadas han sido validadas por el SAT, que es el organismo al que le corresponde verificar que cualquier persona física o moral cumpla con lo que marca la ley”.

Criticó que se pretenda distraer en otros temas, el ejercicio de la Secretaría de Salud de situaciones que deben comprobarse por los órganos fiscalizadores “somos fiscalizados, hay entes especializados que tienen que verificar la distribución de recursos, nosotros hemos solventado auditorías inclusive de otros años, yo les pediría, no nos desviemos de la atención de lo que tenemos que hacer ahora, en este momento la gente se muere, distraer a nuestro personal, inclusive al administrativo nos puede llevar a que se pierdan vidas, esa es nuestra función principal, la situación no es fácil”.