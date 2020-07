Líder de trabajadores del Hospital Central se defiende

Candelaria Torres Cervantes, líder de mil 340 trabajadores del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, rechaza los dichos de trabajadores de ese organismo sanitario en relación a que no hay insumos adecuados para combatir el Covid-19 y que por eso se han infectado varios de ellos, así también sugirió que la protesta del jueves, puede tener tintes proselitistas.

“Sí hay material, lo tienen muy seleccionado para quienes están realmente atendiendo a las personas con la enfermedad, no se le da a todo el personal porque no hacen las mismas labores”.

Argumentó que muchos de los señalamientos relacionados con el funcionamiento del nosocomio, serán llevados a la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, como la necesidad de personal en la institución ya que alrededor de 190 de sus agremiados se fueron a casa por considerárseles de riesgo en esta pandemia.

“Hemos estado gestionando, aunque sea la contratación de más personal para atención de esta pandemia y estamos pidiendo que el bono para trabajadores Covid, se entregue realmente a quienes están sirviendo a la población", con ello confirmó que este incentivo se le da a quiénes no están en la línea de batalla.

Denunció que el nuevo edificio del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” aún no está en funcionamiento y ahí ya tienen personal, inclusive militar, que no realiza atenciones médicas ya que todo ocurre en las viejas instalaciones donde se encuentran sus trabajadores.

"Aunque al hospital no se le reconoció como Hospital Covid, el personal del viejo hospital, se encuentra recibiendo a los pacientes de todo tipo, entre ellos, los de Coronavirus, en el nuevo hay soldados, hay personal, pero no están activos y están recogiendo un bono sin merecerlo, quienes recibimos a los pacientes están en el viejo edificio".

Negó que el personal agremiado a su sindicato este cayendo enfermo de Coronavirus, aunque si se han dado casos de enfermeras contagiadas "se está recibiendo todo el paciente que llega, si llega uno con una enfermedad cerebral o Coronavirus, se le recibe igual que a todos y ya van mandándose a las áreas que les corresponde, hasta ahorita han sido muchos probables que se van a las áreas y ya los médicos determinan para qué área van, pero sí se recibe a todo el paciente, a todo mundo se recibe, cirugías, casos urgentes, todo el paciente es recibido, sí ha habido varios compañeros que son probables y que se mandan a resguardo por siete días para que se alivien y cuando resultan negativos, se incorporan a trabajar; tenemos una compañera que salió de guardia se fue su casa y por la tarde regresó a urgencias porque se sentía mal y la tuvieron ahí hospitalizada mientras la estabilizan y la mandaban al seguro, ella ya está en su casa dándole seguimiento a la recuperación".

Atribuyó la protesta de los 50 trabajadores como una especie de campaña para darse a conocer, toda vez que para el 31 de agosto de este año debe cambiar la dirigencia sindical del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

A sus trabajadores, les envió el mensaje de que no estén intranquilos por el cambio de razón social del nosocomio, ahora que es de tercer nivel, pues no puede pasar nada y no habrá perjuicio para el sector.