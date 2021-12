"No a la venta de pirotecnia prohibida", pide representante cohetero a compañeros

Este jueves y viernes se reactiva la venta de pirotecnia menor, por lo que uno de los representantes de los “cueteros”, José Guadalupe Aranda Ramírez, exhortó a sus compañeros a atender lo aprendido en las capacitaciones, y respetar las medidas de seguridad pero, sobre todo, no vender artefactos prohibidos.

Reconoció que las ventas del día 24 no fueron las esperadas, por lo que este 30 y 31 esperan reponerse; dijo que este año la pirotecnia la consiguieron más cara y, si no se vende, “la verdad es como dinero tirado”.

Indicó que los mercaderes que este año consiguieron el permiso para la venta son vendedores en pequeño, por lo que pidió a sus compañeros no arriesgarse a no respetar las medidas de seguridad ni vender pirotecnia prohibida.

Y es que, además de que perderán sus permisos, se expone a accidentes tanto a ellos como a los compradores. “Tengan mucho cuidado en su puesto y no vendan cuetes grandes; son un peligro tanto para uno como para venderse al público”, alertó.

Recordó algunas de las medidas de seguridad que deben atenderse como es no vender a menores de edad si es que no son acompañados de un adulto, no fumar y contar con un bote de agua, una cubeta de arena y un extintor.

Cabe resaltar que previamente el Ayuntamiento capitalino capacitó a alrededor de 800 comerciantes en el manejo de la pirotecnia o de lo contrario no recibirían la autorización para vender.

