Niños también pueden padecer reumas, ¿cuáles son los síntomas?

Unas pataditas, un llanto fuerte, fue lo primero que me despertó en la madrugada, mi hija Alejandra, solamente decía me duelen los pies, y comencé a sobárselos me paré y le di un mejoralito, pensando que era un simple dolor. También me imaginé que estaba soñando pesadillas, narra la señora Alejandrina, quien por muchos años ha visto quejarse de dolor a su pequeña.

Explica que al principio pensaba que su hija se quejaba de dolor en los pies, porque había corrido mucho en el día, pero al correr de la semanas, su hija se despertaba sobre todo en las madrugadas con tremendos dolores, no sólo en los pies, sino en las piernitas. La llevó al médico y éste, sólo argumentó que el dolor procedía porque había infantes que sentían las afecciones en mayor magnitud y sólo le recetó unas vitaminas.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

A la corta edad de dos años, sólo manifestaba dolor en una piernita y en un pie, pero al correr del tiempo, ahora se le manifiesta en ambas piernas y pies, su madre, detalla que acudió de nueva cuenta al médico particular y le explicó que hay niños que sufren de dolores reumáticos, es así que la diagnostican y la atienden con medicamentos antiinflamatorios, a pesar de qué se encuentra en una pequeña edad de cinco años.

Para la familia completa es todo un pesar que la pequeña se levante en las madrugadas llorando por el dolor que siente, la tienen que medicar para que se vaya ese dolor que la hace caen en llanto y logre dormirse. También se turnan entre padres y hermanas de 8, 12 y 16 años de edad para sobarle sus piernitas hasta que la pequeña se quede dormida.

No ha sido una vida fácil desde que ella manifestó sentir mucho dolor, ahora sabe expresar perfectamente donde siente la mayor carga traumática. Sin embargo, para evitar más dolor empieza a patear a todos y hasta se golpea en la pared o en la punta de la cama para intentar que se vaya toda esa sensación desagradable que siente.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Las enfermedades reumáticas pediátricas son padecimientos crónicos inflamatorios que se caracterizan por daño al sistema músculo esquelético y otros órganos. La presentación de estas enfermedades es muy variable, los síntomas cardinales son dolor articular, inflamación articular, limitación al movimiento y rechazo a caminar, otros síntomas presentes pueden ser fiebre, malestar general o compromiso de otros órganos o sistemas.

Las enfermedades reumáticas en la infancia pueden tener múltiples etiologías, incluyendo el crecimiento, la laxitud propia de las articulaciones en esta edad, el sobreuso o propiamente enfermedades inflamatorias como la artritis de inicio juvenil. Por lo tanto, es crucial que los médicos, maestros y padres, estén alerta a los signos y síntomas y busquen atención médica temprana cuando sea necesario.

Actualmente el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", cuenta con especialistas en Reumatología capacitados para diagnosticar y tratar enfermedades reumáticas en la infancia y adolescencia mediante un enfoque integral que incluye tratamientos médicos, terapia física y apoyo emocional, en la institución se reconoce la importancia de un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado en el manejo de las enfermedades reumáticas pediátricas para mejorar la calidad de vida de los pacientes más jóvenes y brindarles el apoyo y cuidado que necesitan para recuperar su salud y bienestar.