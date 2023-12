Niñez soledense enfrenta violencias físicas y sexuales, revela estudio

Así lo señaló la activista y abogada Claudia Cuéllar Ochoa, quien refirió que a través de un estudio social y psicológicos por medio de la asociación civil Apoyare, que llevo por nombre “Detectando, previniendo y atendiendo la violencia sexual de NNA de 6 a 13 años en escuelas primarias de San Luis Potosí “, pudieron detectar qué tipo de agresiones viven los menores de edad.

“Primero hicimos una revisión teórica sobre los diferentes instrumentos que que había para trabajar sobre las violencias políticas. Se diseñó un instrumento que permitía que las niñas y los niños pudieran responderlo de manera autónoma y también con apoyo de de nosotras en el caso de las niñas y niños pequeños, lo que hicimos primero pues fue presentar este proyecto a la Secretaría de Educación para ir trabajando con seis escuelas primarias”.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

En donde pudieron trabajar con hasta 600 niños , identificar las características generales de las familias y sobre todo se pudieron detectar que violencias son las que más enfrenta esta población estudiantil.

“En este estudio se detectó un 40 por ciento de las niñas y niños que fueron cuestionados aceptaron sufrir violencia física de parte de mamá o papá, como golpes, rasguños, empujones, jalones del cabello y violencia hacia su propio cuerpo. Quiénes mas cometen este tipo de agresiones son en su mayoría mamá, papá y en algunos casos los hermanos”.

Respecto a la violencia sexual, del 100 por ciento de los NNA que participaron, detectamos que fue un 4.3 por ciento, que si sufren este tipo de agresión, lo que determina que los hogares siguen siendo el primer espacio en donde se cometen este tipo de violencia contra menores de edad, siendo los padres de familia, abuelos, tíos y personas cercanas a la familia, los que más agreden sexualmente a los niños y niñas.

Cuellar Ochoa también indicó que el 54.2 por ciento de los NNA que participaron en este estudio, considera normal la violencia, es decir, piensan que se merecían un castigo físico como lo son los golpes, por no atender lo que decían sus padres.

“La violencia la han naturalizado, ellos piensan que lo merecen y cuando lo llegan a platicar la mayoría de las veces no les creen. Los niños señalan también que sus padres están muy ocupados y no tienen quien les escuche ni les ponga atención. La mayoría nos comentaron que les gustaría que que no les pegaran, que les pusieran más atención, que los escucharan más y pasar más tiempo con la familia”.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

En este sentido la especialista también detalló que, el estudio constó de solicitar información ante la Plataforma Nacional de Transparencia en donde pudieron determinar que, del año 2016 al 2018 la Fiscalía General del Estado aperturaba al mes 46 carpetas de investigación por violencia contra niños y niñas.

Ante este panorama, Cuéllar Ochoa refirió que es necesario que Niños, niñas u adolescentes, lleven acompañamiento psicológico para enfrentar este tipo de contextos.

“También detectamos que de marzo del 2019 a marzo del 2022, en este periodo hubo 6 mil 263 carpetas de investigación donde las víctimas fueron niñas, niños y adolescentes es decir en esos 39 meses hubo en un promedio 160 carpetas al mes de Delitos contra niños niñas y adolescentes, es decir 40 casos a la semana”.

Por lo que enfatizó que el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, cuenta con muchísimos planteles que no asumen ningún tipo de estrategias para poder reducir o identificar este tipo de violencias.

“Es necesario que se impartan capacitaciones, talleres y estudios en perspectiva de género, porque hemos notado que en la sésguelas hay mirada adultocéntrica, en donde los NNA no pueden hablar de la violencia, por ello generamos el contenido que se ha sacado de este diagnóstico, para que sepan que como autoridades superiores su obligación es atender estos casos”.