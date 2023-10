Ni 10% de los agentes inmobiliarios en SLP cuentan con licencia: Sedeco

De alrededor de 700 personas registradas en el sector inmobiliario, sólo 65 han tramitado su licencia inmobiliaria, indicó Elena Esther Muñoz Chávez, directora de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

La funcionaria estatal informó que de acuerdo al último dato del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en San Luis Potosí hay 229 empresas dedicadas al sector inmobiliario, y de acuerdo al Censo Económico, entre unidades económicas y personal contratado, son alrededor de 700 personas.

Sin embargo, a pesar de que desde 2016 comenzó a operar el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios (REAI) y que desde hace un año se reactivó, solamente 65 personas físicas y morales se han registrado, así como seis asesores, que son colaboradores de ellos.

Al respecto, señaló que aplicar multas a quienes no han tramitado su licencia inmobiliaria resulta complejo ya que el ordenamiento de San Luis Potosí “aplica sólo a personas físicas y morales que tienen esta actividad como preponderante, si lo realiza en su tiempo libre no está obligado a realizar el trámite”, por ello, la Sedeco busca una reforma a la ley para esta obligatoriedad aplique para cualquier persona que se quiera dedicar a esta actividad, y aclaró que no aplicaría para quien vende su propia casa de forma directa.

Destacó que el REAI está dirigido a la población, ya que cuando una persona se registra se verifica que tengan domicilio establecido, domicilio fiscal, que tengan contratos registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con lo que se asegura que los inscritos trabajan en el marco de la ley, y así disminuye el riesgo de fraude en trámites de compra venta de inmuebles, por lo que invitó a que al momento de querer realizar una transacción de este tipo, consulten el REAI que es público, para verificar si se trata de un agente avalado por la Sedeco.

Así mismo, invitó a quienes se dedican a la actividad inmobiliaria, a que se registren, “el trámite tiene un tiempo de respuesta de 10 días hábiles, se puede hacer por correo electrónico”, incluso se pretende que a partir del próximo año se pueda realizar en línea, sólo tendrán que solventar los requisitos, agendar una visita de inspección e imprimir su licencia.

Por separado, Carlos Torres Flores, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), señaló que aún son muy frecuentes los fraudes inmobiliarios, y además de las empresas contabilizadas por el INEGI hay miles de personas que se dedican a esta actividad sin tener los conocimientos necesarios para hacerlo, “hay muchísima gente que por vender la casa del cuñado ya se cree inmobiliario y desconoce los tipos de contrato, las cláusulas que deben tener, los anticipos que es donde se manejan muchos fraudes”.

Es por ello que la AMPI impulsó el REAI y ahora busca que el sector notarial se sume, para que cuando las personas acudan a tramitar escrituras, se le pida la licencia inmobiliaria al agente.