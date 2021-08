En riesgo alrededor de mil empleos del sector comercio por crisis económica

Alrededor de mil empleos relacionados al sector comercio son los que se pudieran ver afectados si se continúan implementando cierres de negocios, como medida de prevención sanitaria para controlar el incremento de contagios a causa del Coivd-19.

De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR) de San Luis Potosí, Juan Servando Branca Gutiérrez, existen entre 200 y 300 negocios micros y pequeños cuya situación financiera se volvió insostenible desde que inició la pandemia, y que, actualmente están al borde de la quiebra.

Detalló que estos micros y pequeños negocios emplean de uno a cuatro personas, cada uno, y esas son las fuentes de trabajo que pudieran verse afectadas, si se siguen cerrando los comercios, pues el tiempo de crisis ha sido ya muy prolongado y no se les ha permitido tener una verdadera recuperación económica.

“Ya no hablemos de giros esenciales, vamos a hablar de que hoy realmente todos nos hemos convertido en un giro esencial porque sin comercio no hay economía, y sin economía no hay salud, todo es parte de un circulo vicioso. Hoy por hoy creemos que es muy importante mantener la salud, pero también es importantísimo no dejar caer la parte económica”, expresó.

Ante ello, el empresario reiteró su llamado a las autoridades de que haya piso parejo para todos, tanto para el comercio formal como para el informal; asimismo, dijo que la autoridad municipal ya les ofreció tener mesas de diálogo constantes, para concientizar y lograr el objetivo común de cortar las cadenas de contagio.