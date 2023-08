Negocios en riesgo por falta de agua en SLP: Canacope

La escasez de agua potable representa un problema serio que puede derivar también en el cierre de negocios, indicó Armando Reyes Sías, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

Reyes Sías indicó que al igual que muchas personas en sus domicilios, las tienditas también han tenido que recurrir a la compra de pipas para abastecerse de agua, y destacó que todo tipo de comercios requieren del recurso, desde las tortillerías hasta tiendas de ropa o calzado, o abarrotes, "porque todas tienen empleados y necesitan el agua".

Señaló que sin embargo, esta situación no se podrá sostener por mucho tiempo, pues ya los pozos se están secando, además de que la perforación de más pozos también causará problemas a la tierra.

Destacó que inclusive este problema pudiera derivar en el cierre de negocios, aunque hasta el momento no ha sido así afortunadamente. Y es que no todos cuentan con aljibe para almacenar agua, indicó que algunos han comprado tinacos para ello, pero no es suficiente.

Debido a ello llamó a las autoridades a analizar y solucionar este problema, y pidió al Interapas ocuparse del abasto de agua, "no se trata nada más de mandar los recibos, debe dar abasto de agua, porque yo pregunto: ¿si no tengo agua qué me cobras? y el recibo sí llega muy puntual y cargadito".