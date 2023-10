Negligencia médica en el IMSS de Zapata impide que Ángel de Jesús pueda alimentarse

Blanca Estela Carrillo Regalado es madre de Ángel de Jesús, un pequeño de 6 años de edad, que vive con discapacidad motriz y quién desde hace más de un año ha enfrentado la dilación de las autoridades médicas del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quienes hasta el día de hoy no han podido colocarle una Sonda de Gastronomía, la cual necesita para su alimentación diaria.

Estos hechos le han ocasionado no solo gastos extras a esta madre se familia, quién en diversas ocasiones ha tenido que costear esta sonda que tiene un precio aproximado de 6 mil 700 pesos, sino también el enfrentar prácticas médicas improvisadas.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Actualmente comenta Carrillo Regalado, el personal médico del área de pediatría "hace lo que puede" y aunque le han puesto de pretexto que existe desabasto de aditamentos, el jefe de abastecimiento José Luis Díaz de León Bárcena, le ha confirmado en más de una ocasión que esta sonda se encuentran disponible en el almacén de esta Unidad Médica.

"Me cuesta mucho hacer esto, pero ya van varias veces que en el hospital no tienen la sonda, y yo la compraría por mi parte pero es muy cara y a veces no me alcanza. Ahora le pusieron la semana pasada un catéter que no hace la función correcta, como lo es la sonda especial, por ello pido que se atienda a mi hijo de manera digna".

Si bien, Carrillo Regalado remarcó que el área de Cirugía de este nosocomio se apoya de las herramientas y material que tienen a su alcance, como derechohabiente exige que la atención a su hijo sea profesional, especializada y sobre todo oportuna, pues es un niño que merece un seguimiento médico específico debido a su diagnóstico de salud.

"Anteriormente ya había tenido acercamiento con el gobierno del estado quién a través de su área de gestión y atención ciudadana, se hizo un exhorto al hospital para que se tuviera al alcance esta sonda que necesita mi niño, pero no han hecho caso. Lo peor de todo es que el catéter se le mueve y es imposible que la fórmula con la que se alimenta mi niño entre, por ello es tan importante la sonda".

Sumado a esto, la mamá de Ángel de Jesús también expuso que el área de neurología de este hospital, no le ha brindado atención a su hijo, pese a que le realizaron una resonancia magnética de la cual, hasta el día de hoy no le han dado resultados.

Hechos que para la señora Blanca Estela tienen que atenderse y solucionarse, pues la calidad de vida de su hijo está de por medio y no puede verse mermada por incidentes que se registren durante su proceso de atención, como lo es la falta de una Sonda especial.

"Les pido a las autoridades de este hospital que me apoyen y que me ayuden, esta situación ha causado no solo estragos en la salud de mi hijo, sino también en su vida diaria y ha causado estragos emocionales en mi persona porque vivo con un trastorno de estrés constante, debido a que no puedo alimentar a mi hijo adecuadamente porque no tiene la sonda que necesita".