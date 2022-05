Necesario promover más el consumo de productos nacionales: Centro de Abastos

Aunque sea bueno exentar del pago de aranceles a varios productos de consumo básico, para poder importar más al país y evitar un mayor incremento de precios, lo ideal es que se promoviera mucho más el consumo nacional, para así no estar dependiendo en gran medida de los productos que provienen del extranjero.

Así lo consideró el presidente del Patronato del Centro de Abastos en San Luis Potosí, Emmanuel Valdés Espinoza, quien comentó que, si hubiera un mayor consumo de productos nacionales, el capital se podría quedar en nuestro estado y país, lo cual contribuiría a que se generen más empleos en el sector primario. En ese sentido, dijo que al menos desde el Centro de Abastos promueven mucho el consumo local y nacional.

“Para nosotros no hay como el consumo nacional, ayudar al campo y apoyar a los nuestros, para que estos puedan ser un sustento nacional y no estar dependiendo tanto del extranjero. Creo que eso sería una buena opción, a lo mejor no es suficiente para cubrir el cien por ciento de la demanda, pero se puede hacer lo posible para solventar lo más que se pueda”, expresó.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Asimismo, manifestó que sí han notado que la inflación se detuvo un poco y ya no han estado incrementado los precios de los alimentos, al menos no como antes. Dijo que, posiblemente el plan contra la inflación y la carestía del Gobierno Federal posiblemente sí ha contribuido a esto, sin embargo, a futuro podría tener algún efecto de “rebote”, por lo que, deberán estar atentos y alertas a cualquier consecuencia que pueda traer.

“A lo mejor ahorita sí soluciona la situación y ya no nos pega tanto la inflación, pero yo creo que, a lo mejor, más adelante sí se va a reflejar algún efecto, no creo que siempre podamos estar así (sin incrementos), entonces, tenemos que estar alertas a lo que vaya aconteciendo, e ir trabajando conforme se presente la oferta y la demanda”, agregó.

