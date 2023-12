“Nachito será uno de los que saldrá del gabinete”, adelanta Ricardo Gallardo

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Ignacio Segura Morquecho, hasta ahora permanece al frente de la dependencia, sin embargo no se descarta que próximamente deje el gabinete para buscar una candidatura en las elecciones del 2024.

Así lo confirmó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien reveló que platico con él para pedirle que, mientras siga al frente de la Sedesore, trabaje para seguir con la entrega de programas y concretar un buen cierre de año.

“Muy seguramente Nachito será uno de los que saldrá del gabinete, ya anda platicando conmigo de ese tema, anda queriendo ir, vamos a terminar de platicarlo bien”, refirió.

El mandatario estatal aseguró que hasta ahora no ha habido más funcionarios que le hayan expresado el deseo de participar en el proceso electoral del próximo año y por tanto que le solicitaran su separación del cargo.

Asimismo reveló que en la reunión sostenida con su equipo de colaboradores, con motivo de las fiestas navideñas, les pidió: “que se porten bien y se concentren en sus funciones dentro de la administración”.

Segura Morquecho habría reconocido su interés de participar en el proceso electoral 2024, a pesar de que el gobernador había afirmado que el titular de Secretaría de Desarrollo Social y Regional no tenía permiso para separarse del cargo que asumió en septiembre de 2021.

En su momento, el gobernador había dicho que su subalterno no tenía permiso para abandonar la titularidad de la Sedesore para contender por un cargo público y que en el caso de irse, y no ganar, no podría regresar al gabinete.

Hasta ahora, ni el funcionario estatal ni el gobernador han revelado el cargo por el cual competiría Segura, mientras Gallardo indicó que sostendrá una plática con él para hablar acerca de sus aspiraciones.

Finalmente Gallardo Cardona reiteró que le pidió a él, como al resto del gabinete, concentrarse en atender el cierre administrativo del año y trabajar más durante el 2024, así como evitar la personalización de las dependencias “ya que la institución debe estar por encima de cualquier cosa”.