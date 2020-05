En filtro cobran 500 pesos de multa; advierten a la entrada de Limatitla

Ciudad Valles, S.L.P.- Con un pedazo de lámina galvanizada, autoridades de la localidad de “Limatitla” en Tamazunchale, municipio localizado en la Huasteca Sur, dejaron un mensaje donde avisan que está prohibido el paso a toda persona ajena al lugar, y quien no respete ésto, será multado con 500 pesos. Los habitantes de dicha comunidad señalan con claridad que quienes no vivan en la misma, no pueden entrar, como medida y evitar un brote de coronavirus Covid-19.

Señala textualmente: "Políticos y aboneros, favor de mantenerse alejados de Limatitla serán multados”. La lámina se ubica en la entrada a la comunidad, se trata de un letrero improvisado que señala las personas que tienen prohibido entrar a la zona, aclarando que quien no respete esta disposición y aún así entre, tendrá que pagar la sanción.

El mensaje dice textualmente: “Atento aviso, por este medio se les avisa que no pueden entrar a esta comunidad de Limatitla: Candidatos de diferentes partidos, Aboneros, Comerciantes, Gente de fuera, Multa 500 pesos, atte. Autoridades civiles ejidales".

Tal mensaje por ser tan peculiar ha llamado mucho la atención y se comparte a través de las redes sociales, señalando que es una forma de seguir protegidos por la contingencia que se enfrenta, no aceptando entrada de extraños.